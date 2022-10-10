Мальчика с половиной сердца, которая никогда не отрастёт, спасают врачи в Новосибирске

Многодетная жительница Новосибирска рассказала «КП-Новосибирск», как борется за жизнь четырёхлетнего сына, который родился с редким и серьёзным заболеванием.

«Паша — третий ребёнок в семье. О том, что за жизнь ребёнка предстоит долгая борьба, Елена узнала до его рождения. Паша родился только с одной половиной сердца. Вторая никогда не отрастёт, и всё, что может продлить жизнь мальчику, — несколько сложнейших операций», — отмечает издание.

Мальчик почти сразу из роддома попал в палату интенсивной терапии, а оттуда — на операционный стол. Первый этапом в лечении стала процедура Норвуда: операция с подключением аппарата искусственного кровообращения длилась шесть часов.

«Оставалось сделать ещё две паллиативные операции, а потом, если всё будет не очень хорошо, — пересадка сердца. Причём перспективы не радужные — меня предупреждали, что пересаженное сердце живёт пять лет, а потом начинает отторгаться», — рассказа Елена.

В восемь месяцев сделали вторую операцию — процедуру Гленна. Женщине давали надежду, что после этого ребёнок начнёт ползать, а потом и пойдёт, но, к сожалению, чуда не произошло. Впереди у мальчика третий этап лечения в Новосибирске — операция Фонтена, которую сделают в клинике Мешалкина.

«Удивительно, но это место, которое нам ни разу не отказало. И вот дали выписку, а в ней дата нашей следующей госпитализации: 12 декабря. А 13 декабря Паше исполняется пять лет, в эту дату ему делали Норвуд. Круг замкнулся. А я в знаки верю», — подчеркнула мать ребёнка.

Ранее в Новосибирске соседи за сутки собрали 1 млн рублей для мальчика с карциномой в животе, уничтожившей два позвонка.