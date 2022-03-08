Минтруд уточнил размер пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере нового пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Его слова передаёт РИА Новости.

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей», — сказал Котяков.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин предложил выплачивать пособия семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет с низким достатком.

Деньги получат родители-одиночки с детьми указанного возраста, а также беременные женщины.