Минюст объявил рэпера Face иностранным агентом

Минюст включил рэп-исполнителя Ивана Дремина, более известного под псевдонимом Face, в обновленный реестр СМИ-иноагентов, сообщает ТАСС.

Помимо него в обновленный реестр вошли ещё пять человек. Среди них оказались бывший адвокат Марк Фейгин, журналисты «Новой газеты» Ирина Борухович (Тумакова), и «Idel.Реалии» (издание признано в РФ иностранным агентом) Екатерина Маяковская, журналист и писатель Андрей Филимонов, а также научный сотрудник и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский.

Новости

Вопрос дня Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Термин «иностранный агент» в законодательстве России появился в 2012 году и первоначально применялся только к некоммерческим организациям. Позднее, к ним стали относить СМИ и физические лица. Статус «иностранного агента» могут получить не только граждане других стран, но и россияне. Этот статус присваивается, если лицо ведет политическую деятельность и имеет иностранное финансирование. Под «политической деятельностью» может подразумеваться не только проведение митингов, демонстраций и т.д., но и наблюдение на выборах, проведение различных дискуссий и даже распространение в интернете оценок действующей власти в России.

Новости

Прочее Минюст включил общественницу из Алтайского края в список иноагентов

После присвоения статуса иностранного агента физические лица должны создать юридическое лицо и отчитываться о личных доходах и расходах. Все публикации иноагентов должны выходить со специальной плашкой-предупреждением. Иностранные агенты не могут занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. За нарушение этих правил в российском законодательстве предусмотрены серьезные штрафы. В некоторых случаях возможна и уголовная ответственность.