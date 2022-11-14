Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

Мобилизованные россияне досрочно получат выплаты за декабрь. Деньги им придут 25 декабря, а не в январе, сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова в ответ на депутатский запрос.

Отмечается, что исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Алтайского края, которые сейчас проходят военную подготовку на полигонах в нескольких регионах страны, не знают, когда их планируют отправить в зону СВО.

Один из мобилизованных барнаульцев рассказал, что с призванными должны определиться до 1 декабря — есть такой слух, но официально никто из командования об этом не говорил.