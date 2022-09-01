Незаметные герои. Вышел фильм о барнаульцах, основанный на реальных историях

В Барнауле сняли фильм о наших земляках, своего рода незаметных героях, которые готовы искренне и бескорыстно помогать другим. Это сильные, решительные, творческие личности. Они сумели добиться признания в обществе и исполнить свои мечты, не покидая города детства и юности.

«Удивительные люди», как названы они в фильме, прежде всего, успешные. Каждый из четырёх героев — со своей историей и жизненной философией. Говоря словами изобретателя Генри Форда, они сумели вырваться вперёд, используя то время, которые остальные потратили впустую.