Охота как вид искусства. Эксперты мирового уровня оценили трофеи, добытые алтайскими охотниками

Каждый охотник и рыбак мечтает добыть свой заветный трофей, самый большой и самый выдающийся, чтобы жёны ахнули, а друзья позавидовали. Но чтобы трофей мог действительно претендовать на звание «самого-самого», его должны оценить настоящие профессионалы. В конце июля такие эксперты мирового уровня с разных уголков России съехались в Барнаул на межрегиональную выставку «Охота и рыболовство Алтая — 2022». Всего на их суд было представлено более 200 экземпляров клыков, рогов, черепов и шкур животных, которые удалось добыть сибирским охотникам.

Без ущерба природе

Выставка такого уровня в Алтайском крае последний раз проходила в 2018 году, потом её проведению помешала пандемия коронавируса. Теперь же охотничьи хозяйства, охотники и рыболовы смогли представить на суд экспертов все достижения, которые успели «накопить» за четыре года.

«Каждый трофей мы оцениваем по утверждённой методике. Казалось бы, рога, они и есть рога. Но все они разные, также как и отпечатки пальцев у людей. И классических экземпляров в природе просто не существует. Задача эксперта сделать замеры всех параметров, внести их в оценочный лист и вывести общий балл. Но даже сотые доли имеют огромное значение. Например, за сколы, неровности, асимметрию баллы вычитают. В случае спорных моментов экспертная комиссия собирается повторно и делает контрольные обмеры жёстко и с придирками», — говорит эксперт всероссийской категории по системе оценки охотничьих трофеев CIC Василий Щитов.

Василий Щитов и Геннадий Гитлиц проводят оценку трофея

Большое значение имеет грамотность разделки добычи и первоначальной обработки. Играет свою роль и экспозиционный вид при выставлении оценок трофею. Обработанные и подготовленные к выставке рога и клыки устанавливают на специальных подставках, которые называются медальоны. Но всё-таки основные баллы дают за размер трофея: значение имеют длина, толщина, масса, число отростков рогов. Чем больше было животное, тем выше шансов у охотника на победу.

Поэтому объектами трофейной охоты становятся взрослые животные, уже вышедшие из репродуктивного возраста, их отстрел не может подорвать популяцию, отмечают эксперты.

«На мой взгляд, трофейная охота — это единственный вид оправданной охоты, там, где люди не страдают от голода. Например, охотнику нужны хорошие трофейные рога. А они принадлежат возрастным самцам, которые для популяции уже не имеют значения, а, скорее, даже помеха. Но именно этот зверь интересует трофейного охотника. И они никогда не добывают самок. Это культурный охотник», — объясняет эксперт I категории CIC Геннадий Гитлиц.

Эксперт Василий Щитов делится своим опытом со студентами АГУ

К одному такому выстрелу охотник может готовиться несколько лет, добавляет председатель комиссии, эксперт I категории CIC Евгений Батурин. Добыть серьёзный трофей нелегко, даже если известно его место обитания. А после его нужно ещё транспортировать так, чтобы не нанести повреждений.

Личная коллекция члена общественной организации охотников и рыболовов города Бийска Александра Цанги, по его словам, насчитывает более 200 рогов сибирской косули. Ими увешаны все стены в его доме, за исключением спальни. Мужчина сам выделывает рога и изготавливает медальоны — подставки для трофеев. В выставках участвует уже четвёртый раз. В Барнаул он привёз 32 комплекта. Один из них стал чемпионом выставки, ещё четыре получили золото.

«Охотугодья Алтайского края богаты косулями. Здесь представлены рога, которые добыл не только я, но и мои друзья. Если вижу интересный трофей, его забираю. На охоте особи, которые не представляют ценности, всегда пропускаю. Друзья даже раньше меня ругали за это. Но я не мясник, а трофейный охотник. Рога, которые стали чемпионами выставки, — моя гордость. Вся идея мероприятия в том, что люди должны видеть, какие животные водятся в наших алтайских лесах, настоящий охотник должен показывать трофеи», — говорит Александр.

Александр Цанга со своим трофеем, который стал победителем выставки

Лучшие клыки кабана на выставку, по мнению жюри, привёз генеральный директор ООО «Горная охота» (Смоленский район) Олег Давыдов. Он принимал участие в подобном мероприятии впервые. Его трофей не только получил золото, но и стал по количеству баллов абсолютным победителем.

В погоне за победой

Но были представлены на выставке и экземпляры, которые судьи вообще отказались оценивать. По мнению экспертов, один из участников пытался их перехитрить, но у него ничего не получилось. Вердикт специалистов: клыки кабана принадлежали разным особям.

«Верхние и нижние клыки всегда соответствуют друг другу по массе, у них плотно сопрягаются трущиеся поверхности и они, как правило, симметричны. Здесь нижние клыки изящные, а верхние — старые, и кромкорежущие у них отличаются», — объяснил эксперт I категории Гитлиц.

По его словам, охотники на выставках нередко идут на хитрости, считая себя умнее экспертов.

«Чтобы выиграть, например, растягивают шкуры, тем самым увеличивая их. Но эксперта не обманешь, мне достаточно провести рукой, чтобы сделать свои выводы. Если на один сантиметр будет один волос, мне не докажут, что этот медведь был таких размеров. Он бы просто не перезимовал. В спорных вопросах мы собираем экспертную комиссию и коллегиально принимаем решение. Но такую шкуру мы не примем», — объясняет судья.

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Ещё одно важное правило: на охотничьи выставки никогда не принимают трофеи краснокнижных животных. Это браконьерство, и участника не просто не допустят, но и передадут материалы в полицию.

«Мы считаем это мерзостью. Вид стал краснокнижным, потому что его уже довели почти до нуля. А браконьер всё равно лезет туда, где ещё его можно добыть. Этим он и опасен», — говорит судья Геннадий Гитлиц.

Олег Давыдов только что узнал, что стал победителем в своей номинации

Трофеи честных охотников оценивают и каждому начисляют баллы. В зависимости от их количества присуждают золото, серебро или бронзу. Самая высокая награда — это гран-при. Кстати, медалистов одной категории может быть несколько, а вот победитель выставки в каждой номинации только один, рассказывает председатель комиссии Евгений Батурин.

«Чемпионом выставки в каждой номинации становится тот, кто наберёт наибольшее количество баллов. Всего на выставку был представлен 201 трофей. Из них 20 удостоились гран-при. 38 получили золотые медали, серебряные — 48, бронзу взяли 33 трофея. Кроме этого, абсолютно все участники выставки войдут в одноимённый каталог, а лучшие из лучших — во Всероссийский каталог охотничьих трофеев», — рассказал Батурин.

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От патологоанатома до художника

Представлены на выставке и чучела животных. Внимательно со стендов смотрят глухари и тетерева. Хищно скалятся рыси, кабаны, соболи и лисы. Замерли, будто почуяв опасность, выдры, бобры, норки, олени, зайцы. Есть здесь даже головы разных видов рыб.

Такие изделия на профессиональном языке называют таксидермическими. Долгое время этот вид искусства считался ремеслом, и лишь недавно таксидермия была признана наукой, которая помогает изучать живой мир, рассказывает эксперт I категории по оценке охотничьих трофеев по системе CIC, руководитель ассоциации таксидермистов по Сибирскому округу Татьяна Волгина. Такой материал имеет огромное значение для ветеринарии.

Делать такие чучела могут только настоящие профессионалы

«Задача таксидермиста — уловить всю красоту и мощь живого зверя в природе и показать это людям. Чтобы научиться делать такие чучела, нужно не только работать в своей мастерской, но и посещать выставки, мастер-классы и чемпионаты. Там можно получить оценку своих навыков и узнать о современных материалах и технологиях», — говорит Волгина.

Многие ошибочно думают, что животных убивают специально для изготовления чучел. На самом деле таксидермисты работают с охотничьими трофеями или умершими в цирках и зоопарках животными, отмечает эксперт. Татьяна говорит, что профессия таксидермиста включает в себя множество других: от патологоанатома до художника. Снять шкуру — одно, а правильно это сделать — совсем другое. Например, чтобы изготовить ковёр — её нужно резать по животу, чтобы изготовить экспонат — необходимо резать по спинке.

Чучела в семье Татьяны делал и дедушка, и отец, а потом и у неё это хобби стало смыслом жизни. Сегодня она — один из самых высококвалифицированных специалистов мира, её работы высоко ценятся не только в России, но и за рубежом. Так, в 2007 году она со «своей росомахой» заняла первое место на чемпионате мира по таксидермии в США. В своём городе Северске (Томская область) женщина открыла частный музей. Делать экспонаты для него сейчас ей помогают две её дочери.

Таксидермические изделия

Алтайских мастеров эксперт не стала судить строго, так как, по её словам, среди них очень много самоучек, но Татьяну радует то, что люди хотят научиться и пробуют свои силы. Всего на конкурс было заявлено 63 таксидермических изделия. Из них к оценке допустили 24 чучела, 14 стали победителями в разных номинациях.

«Прежде чем осудить, нужно научить. Многие представленные здесь работы делали самоучки. Не все даже знают, что в продаже есть специальные манекены для изготовления чучел, искусственные глаза, носы и уши. На таких выставках считаю немаловажным приветливое отношение, чтобы у начинающих таксидермистов в следующий раз было желание участвовать», — отмечает Татьяна.

Свои профессиональные секреты для новичков в рамках выставки Татьяна Волгина обещает раскрыть 29 июля на мастер-классе.

Выставка «Охота и рыболовство Алтая — 2022» продлится в Барнауле до 31 июля. Она проходит в выставочном павильоне эко-ярмарки по адресу улица Взлётная, 2к. Её организаторами выступили Минприроды Алтайского края и региональная Общественная организация охотников и рыболовов. Выставка проводится в целях демонстрации состояния охотничьего и рыболовного хозяйства Алтайского края, популяризации охоты и рационального использования природных ресурсов. С полной программой мероприятия можно ознакомиться в нашем материале.