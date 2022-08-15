Осень на Алтае сдвинулась на месяц. Резкое похолодание ожидают уже в августе

Алтайский край, Омскую, Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Хакасию, Туву и юг Красноярского края ожидают в августе по-сентябрьски холодные дни, сообщает ТАСС.

«Очень нестабильная и холодная погода прогнозируется на юге Западной Сибири. Температура будет опережать развитие на три-четыре недели, то есть там будет сентябрьская погода», — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура днём составит до 12-15 градусов тепла. А ночи в указанных регионах будут по-осеннему прохладные, например, в Новосибирской области — 5-10 градусов тепла.

Ранее amic.ru рассказал, почему на Алтае из-за серьёзных изменений в климате будут мощные торнадо, тропические болезни и погода как в Майами.