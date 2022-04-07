Первые «подвижки» льда начались на Оби в Барнауле

Первые «подвижки» льда начались на Оби возле Старого моста в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Очевидцы засняли на видео, как от реки слышен «треск» льдин, которые готовятся к движению по реке. У берега при этом уже сложились «горы» из ледяных глыб.

При этом, как сообщает корреспондент amic.ru, у Нового моста обстановка спокойная — лед все еще «стоит» на месте.