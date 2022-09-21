Песков рассказал о «секретном» пункте № 7, пропущенном в указе о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о частичной мобилизации, пишет Readovka.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации. После опубликовали указ президента, в котором не оказалось седьмого пункта.

«Стало известно содержание седьмого пункта, который отсутствует в тексте официального указа, — в нём говорится о количестве резервистов, подлежащих призыву», — отмечает издание.

Напомним, как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек.

Песков указал, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством РФ, — это будет сделано в кратчайшие сроки.

Также попросил набраться терпения, когда отвечал на вопрос о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.

Кроме того, добавил Песков, пока нет никакой информации о сроках мобилизации.