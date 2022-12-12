Сколько денег потратили власти Барнаула на борьбу с гололёдом в конце 2022 года

Власти Барнаула в конце 2022 года потратили на закупку противогололёдных реагентов для зимних дорог 6,6 млн рублей. Ещё на 460,4 тысячи рублей реагентов для дорог закупил барнаульский центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Всего на борьбу с гололёдом в Барнауле уже потратили 6,9 млн рублей. Город сделал три закупки. Первая (на 2,2 млн рублей) прошла ещё в сентябре, в декабре поставщик определился с второй (ценой 3,5 млн рублей) и с третьей (839,9 тысячи рублей).

Два лота по 165,7 тысячи рублей каждая закрыл Центр травматологии и протезирования в Барнауле.

Отметим, что «Автодорстрой», который следит за барнаульскими и краевыми дорогами, недавно закупил соль на 233,1 тысячи рублей и песок на 66 тысяч рублей. У организации также были крупные закупки осенью и летом. Так, летом и осенью «Автодорстрой» потратил на строительный песок 9,1 млн рублей, а на соль — 3,5 млн рублей.

Напомним, что в Барнауле «Автодорстрой» обрабатывает большую часть магистралей песко-соляной смесью с 15% содержанием соли. Объём заготовок на этот год — 46,5 тысячи тонн. В этом году концентрацию соли в песко-соляной смеси увеличили на 20%, так как именно в центре города наблюдается самый плотный трафик.

Для краевых дорог же «Автодорстрой» заготовил порядка 41,3 тысячи тонн противогололёдных материалов, среди которых — песко-соляная смесь, песок, техническая соль и шлак.

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