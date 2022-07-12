Такой день. Билеты на перенесенный фестиваль и статистика по заражению ВИЧ

На перенесенный фестиваль рок-музыки «Ветер Сибири», который должен был пройти в Бийске в 2022 году, все еще продают билеты.

На официальном сайте мероприятия пользователей встречает большое сообщение, в котором организаторы объясняют, что перенести фестиваль им пришлось из-за рекомендации местных властей.

Это сообщение можно убрать, после чего один из разделов на сайте предложит вам приобрести билет.

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Общество На Алтае горожане жалуются на шум от спортивного сквера и баскетбольной площадки

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем в беге с барьерами на Чемпионате и первенстве Алтайского края по легкой атлетике. Соревнования проходили на стадионе «Лабиринт» 11 и 12 июля. Шубенков пробежал 110 метров с барьерами за 13,4 секунды. Шесть лет назад на этом же стадионе спортсмен показал результат в 12,7 секунды, что стало тогда мировым рекордом.

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В Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями раскрыли статистику выявляемости ВИЧ-инфекции за первые шесть месяцев 2022 года.

«Выявлен 901 новый случай ВИЧ-инфекции на 66 территориях региона. Одними из самых пораженных районов за последние полгода стали Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, Целинный и Волчихинский районы», — рассказали в медучреждении.