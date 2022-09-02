Такой день. Нехватка учителей в Алтайском крае и уголовное дело из-за халатности при капремонте школы

Около 400 учителей не хватает в школах Алтайского края. Как рассказала замглавы Минобрнауки региона Галина Синицына, самая большая потребность в преподавателях начальных классов, математики, русского языка и литературы.

Синицына отметила, что причины дефицита объективные — выход учителей на пенсию и рост числа учеников. Сейчас в общеобразовательных организациях края количество учителей пенсионного возраста составляет 22% от общего числа педагогов.

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Наука и образование Около 400 учителей не хватает в школах Алтайского края

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю расследуют уголовное дело о халатности при проведении капремонта МКОУ «Голухинская СОШ». Как сообщает пресс-служба ведомства, дело было заведено ещё в августе этого года, после поступления материалов прокурорской проверки.

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Общество В Алтайском крае возбуждено уголовное дело из-за халатности при капремонте сельской школы

Сотни барнаульских студентов приняли участие в митинге, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная акция прошла 2 сентября на «сковородке» у АлтГТУ. Собравшиеся почтили память, в частности жертв теракта в Беслане, минутой молчания, а затем митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в часовне Святой Татианы совершил молебен.