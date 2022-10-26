Такой день. Штормовое предупреждение в Алтайском крае и аукцион на строительство транспортной развязки за 3,2 млрд рублей

Жителей и гостей края предупредили о надвигающихся дождях и сильном ветре. Как сообщили в региональном главке МЧС, днём 27 октября и ночью 28 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами по югу с порывами до 22 м/с. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, похолодание.

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Общество Дожди и сильный ветер придут в Алтайский край

Министерство транспорта Алтайского края проведёт аукцион по поиску подрядчика строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле в середине ноября 2022 года. Несмотря на уменьшение дорожного фонда региона, ведомство не намерено отказываться от амбициозного проекта. Изначально возводить сложный дорожный объект планировали летом этого года. Однако строителям пришлось провести дополнительную экспертизу, благодаря чему развязка «подешевела» с 3,9 до 3,2 миллиарда рублей.

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Общество Алтайский Минтранс не намерен отказываться от строительства дорогой развязки в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл заседание штаба по оказанию помощи мобилизованным, на котором обсудили меры поддержки. Отмечается, что на данный момент в администрацию города поступило 225 обращений от родственников мобилизованных жителей.

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Новости Барнаула В Барнауле семьям мобилизованных мэрия купила дрова и устроила детей в садик

Бюджет Барнаула-2023 перед первым чтением уже практически догнал по своим ключевым параметрам главный финансовый документ на 2022 год. Его рассмотрят депутаты на ближайшем заседании гордумы 28 октября. В следующем году в краевом центре продолжат реализацию ряда крупных инвестпроектов, а большая часть средств по традиции пойдёт на зарплату бюджетников и в целом на социальную сферу.