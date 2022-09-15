Такой день. Скорое начало отопительного сезона в Алтайском крае и новые имена в Барнаульской гордуме

Выборы в Барнаульскую гордуму шли три дня — 9, 10 и 11 сентября. И уже три дня идёт реальная «делёжка» мандатов внутри партий. Ведь однозначно сразу после объявления итогов в БГД проходят только одномандатники. А это всего 20 человек. Остальные 20 — по спискам партий, которые могут «перетасовать» кандидатов. Чем они сейчас и занимаются. Amic.ru выяснил, кто предварительно входит в БГД.

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Себестоимость строительства многоквартирных домов в Алтайском крае составляет 40,5 тыс. рублей за квадратный метр. Такую информацию опубликовал «Дом.РФ» на основе проектных деклараций ЖК. Однако алтайские компании с этими цифрами не согласны: по их мнению, они далеки от реальности. В какую сумму на самом деле обходится возведение дома и почему данные застройщиков отличаются от статистики «Дом.РФ», выяснил amic.ru.

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Недвижимость «Это бред». «Дом.РФ» раскрыл себестоимость строительства жилья в Алтайском крае, но девелоперы не согласны с цифрами

Правительство Алтайского края совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере «Дом.РФ» прорабатывает проекты развития незастроенных участков в Барнауле. Представители организации и банка отметили, что в ближайшее время в краевой столице проведут аукционы по продаже некоторых участков под коммерческую застройку, а до конца года планируется продать участки под строительство жилья.

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В Алтайском крае уже в ближайшее время может начаться отопительный сезон. При этом социальные объекты в регионе уже начали подключать к теплу. Об этом сообщил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс во время конференции 14 сентября, посвящённой началу отопительного сезона.