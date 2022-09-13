Такой день. Уголовное дело против бийского судьи и новая транспортная развязка в Барнауле

Строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле начнётся в конце 2022 года. Изначально возводить сложный дорожный объект планировали летом этого года. Однако строителям пришлось провести дополнительную экспертизу, благодаря чему развязка «подешевела» с 3,9 до 3,2 миллиарда рублей. Об этом amic.ru сообщил руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

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Общество «Всё хорошо»: в Минтрансе рассказали о судьбе «подешевевшей» развязки в Барнауле

20 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит вопрос о даче своего согласия председателю СК РФ Александру Бастрыкину на привлечение мирового судьи из Бийска Евгения Васюкова к уголовному делу об убийстве в качестве обвиняемого. Преступление может быть связано с деятельностью Васюкова как юриста, а погибший мог быть представителем его клиента.

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Общество Бастрыкин попросил привлечь судью из Бийска к ответственности за убийство

Общественная палата Алтайского края отработала выборы 2022 года в «спокойном режиме». Её представители обнаружили несколько нарушений и отправили информацию о них в правоохранительные органы. Большинство же сообщений о нарушениях оказались фейками, отметили эксперты на пресс-конференции 12 сентября 2022 года.