Тепло и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 марта

10 марта в Алтайском крае потеплеет, однако на дорогах водителей ждёт сильная гололедица. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В районах края температура воздуха составит -6...-11 градусов, по югу местами до -1°С. Преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков. Изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.