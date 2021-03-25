Учёные выяснили, сколько лет самой старой акуле на Земле

Учёные узнали, что самой старой акуле, живущей на Земле, почти 400 лет. Долгожительницу нашли в 2016 году в Северной Атлантике.

Сразу специалисты не смогли определить точный возраст особи. Диапазон колебался от 272 до 512 лет. Как выяснилось, сейчас ей уже 397 лет, сообщает РЕН ТВ.

Высокая продолжительность жизни акул объясняется низким метаболизмом. Половой зрелости самки акул, например, достигают к 150 годам.

Ранее сообщалось, что старейший мужчина на Земле, житель Великобритании Роберт Уэйтон, скончался в возрасте 112 лет. Семья покойного сообщила, что он умер в городе Олтон (графство Гэмпшир) от рака лёгких. Родственники также рассказали, что 29 марта мужчине исполнилось 112 лет, но из-за пандемии он не смог отпраздновать день рождения с близкими.