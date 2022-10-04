Уклонившихся от мобилизации россиян зовут в Монголию, если они похожи на монгола

В Монголии губернатор аймака Говь-Алтай Очирбат Амгаланбаатар приглашает бежавших из России этнических монголов, бурят, джунгаров, ойратов, калмыков и тувинцев в свою провинцию, сообщает CentralAsia.

Приезжих обещают обеспечить бесплатным жильём на один месяц, их будут обучать монгольскому языку и ознакомят с монгольским законодательством. Также поддержат в случае решения устроиться на работу или организовать свой бизнес.

«Здравствуйте, наши родственники монгольского происхождения, которые приезжают в Монголию в связи с мобилизацией в соседней стране. Монголы говорят, что друзья познаются в беде. Все мы понимаем, что каждый гражданин демократического монгольского государства обязан помогать родственникам монгольского происхождения, которые приезжают сюда, чтобы тепло их принять и помочь», — отметил Очирбат.

Ранее власти Казахстана рассказали, будут ли выдавать разыскиваемых военкоматами россиян, уклонившихся от частичной мобилизации.