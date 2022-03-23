Умер советский актер Юрий Померанцев
Зрителям артист запомнился благодаря роли генерала Власова в киноэпопее «Освобождение»
23 марта 2022, 16:45
Умер советский и казахстанский актёр театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени Лермонтова, пишет ТАСС.
Народному артисту Республики Казахстан было 99 лет.
Померанцев запомнился зрителям благодаря роли генерала Власова в киноэпопее «Освобождение», а также в комедии «Наш милый доктор».
Комментарии
Новости партнеров