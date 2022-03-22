В Алтайском крае отметили дефицит искусственного инсулина

В Алтайском крае наблюдается дефицит инсулина искусственного происхождения, заявил начальник отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности регионального Минздрава Тарас Хамрилов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, нехватка вызвана ажиотажем из-за боязни пациентов, что препарат пропадёт из аптек.

«Стали скупать про запас — кто на полгода, кто на год. Цепочки поставок были налажены, и никто не ожидал такого развития событий, поэтому в некоторых случаях произошла задержка», — рассказал он.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в регионе на складах «Аптек Алтая» достаточно запасов инсулина для льготников. Все производители подтверждают будущие поставки.

В свою очередь, директор Института диабета Марина Шестакова отметила, что Россия располагает широкой линейкой отечественных инсулинов, как человеческих, так и аналогов.

«Ни одна зарубежная фирма — производитель инсулинов — не ушла с нашего рынка. Все сообщили, что готовы в полной мере снабжать нуждающихся лекарствами», — цитирует её слова «РГ».