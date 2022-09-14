В Барнауле мужчина с бутылкой в руках станцевал на Павловском тракте

В Барнауле весёлый мужчина станцевал на проезжей части, сообщает «Инцидент Барнаул».

Согласно опубликованным кадрам, всё произошло на Павловском тракте неподалёку от автостанции Западной.

На видео, судя по всему, подвыпивший мужчина с бутылкой в руках сначала танцевал, а затем начал боксировать. Всё происходящее сняли очевидцы, которые стояли на остановке через дорогу.

Кадр из видео / «Инцидент Барнаул»

В комментариях горожане отметили, что уже не впервые видят этого мужчину: «Так это наш городской Мортал Комбат» — «Этот Мухаммед Али на Ленинском постоянно бегает. Забавный паренёк» — «Я его в „Европе“ видел, там танцевал» — «Это всё тот же, который со столбами дрался, это больной человек, нельзя смеяться», — пишут пользователи.

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