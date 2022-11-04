В Барнауле с мобилизованных не будут брать комиссию за возврат проездных документов на поездах

С барнаульских мобилизованных не будут брать комиссию за возврат проездных документов на поездах.

Об этом пишет «Алтапресс» со ссылкой на объявление «Алтай-Пригорода».

«При предъявлении повестки или мобилизационного предписания возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится без удержания дополнительных платежей и сборов», — говорится в сообщении.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ. 28 октября глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России подорожают билеты на поезда.