Дистант вернулся: в двух алтайских школах приняли меры из-за затяжных морозов

В Змеиногорске школьников переводят на удаленное обучение или сокращают им количество уроков из-за холода в помещениях. Как сообщает «Банкфакс», на такие меры уже пошли в двух образовательных учреждениях.

Так, в школе с углубленным изучением отдельных предметов в некоторых кабинетах столбики термометров показывают +11... +13 градусов. Из-за этого школьников отправили на дистант — до 5 декабря включительно. В городской школе №1 немного теплее, поэтому там решили ограничиться лишь сокращением уроков на пять минут.

Всего в Змеиногорске работают четыре школы и в двух из них заявили, что никаких мер из-за морозов пока не предпринимали. В школе №3 заявили, что топят отлично, а в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья отметили, что у них в помещениях температуры в пределах нормы.

Напомним, что в последнюю неделю в Алтайском крае установились сильные морозы. По ночам местами температура доходит до -40 градусов. Жалуются не холода не только в районах, но и в столице региона — жители Барнаула рассказывали amic.ru, что в их квартирах порой меньше +20, а то и +15 градусов.Amic.ru собрал комментарии горожан и выяснил, насколько серьёзные проблемы с теплом.