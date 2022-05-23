В McDonald's заявили, что буква «М» не останется в названии сети ресторанов

Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России. Об этом заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев, пишет ТАСС.

«Желтая буква „M“ не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название „Mc“ даже не рассматривается», — заявил он, добавив, что «новое предприятие не может работать под старым брендом».

Новости

Общество Стало известно новое название сети McDonald's в России

Напомним, 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России. Покупателем оказался франчайзи из Сибири Александр Говор, компания которого управляет 25 ресторанами сети по франшизе в Барнауле, Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и других городах.

Ранее СМИ сообщили, что новым названием сети McDonald's в России станет «Mc», а «M» в ней может остаться фирменной.