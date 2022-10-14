В Москве повестки вручают выходящим из метро, а в Санкт-Петербурге мужчин поджидают у подъездов

В социальных сетях жители Москвы и Санкт-Петербурга публикуют сообщения об «облавах» на мужчин в разных районах. Об этом сообщает Baza.

По информации жителей Санкт-Петербурга, в нескольких жилых комплексах с раннего утра заметили неизвестных в сопровождении полиции. Люди поджидали выходящих из дома мужчин и вручали им повестки.

В Москве мужчин поджидали на выходе у метро, где люди, в сопровождении полицейских, также выдавали горожанам повестки в военкомат.

Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил о том, что «облавам» на мужчин, которые находятся в запасе, необходимо дать правовую оценку.