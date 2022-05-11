В России начали перечислять выплаты на детей от 8 до 17 лет

Малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет в России начали перечислять новые пособия. Выплаты поступают на счета родителей с 11 мая, отмечают в Пенсионном фонде.

Мера поддержки назначается семьям, где средний доход на одного человека не превышает уровень прожиточного минимума в регионе. Отказать в назначении пособия могут в том случае, если в период 12 месяцев до подачи заявления у трудоспособных членов семьи не было дохода без уважительных причин. Также при назначении пособий учитывают имущественную обеспеченность семьи.

Выплаты перечисляют на счёт одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как пособие будет одобрено.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину представили предложения по индексации пенсий и социальных пособий. Предполагается, что эти решения помогут снизить уровень бедности.