В Сибири простили завуча, назвавшего ученика вором за съеденную в столовой «особо вкусную» порцию
Предписаний об увольнении или применении каких-либо других взысканий не было
12 января 2023, 17:59, ИА Амител
Новосибирская прокуратура не стала наказывать завуча школы, где ученика оскорбили и унизили перед классом за съеденную чужую порцию в столовой, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, в одной из школ завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и назвала вором мальчика из многодетной семьи, который за несколько минут до конца перемены решил, что оставшаяся в столовой нетронутая порция еды никому не нужна и съел её. Матери школьника заявили, что это было "блюдо особо вкусное — картофельное пюре с рыбой стоимостью 88 рублей".
Женщина написала жалобу в прокуратуру, после этого в школе устроили родительское собрание, на котором ей высказали претензии за "вынесенный сор из избы". Накануне прокурорскую проверку завершили, итоги которой изданию сообщили в образовательном учреждении.
"Мы получили представление от прокуратуры: в нём написано, что мы должны разобраться в ситуации и усилить надзор за организацией питания в столовой, чтобы избежать подобных ситуаций. Никаких предписаний об увольнении педагога или применении каких-либо других взысканий в отношении завуча не было. Мы тоже считаем, что этих мер достаточно. До конца месяца мы должны будем дать ответ прокуратуре", — пояснили в школе.
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