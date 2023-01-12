В Сибири простили завуча, назвавшего ученика вором за съеденную в столовой «особо вкусную» порцию

Предписаний об увольнении или применении каких-либо других взысканий не было

12 января 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на мать ученика

Новосибирская прокуратура не стала наказывать завуча школы, где ученика оскорбили и унизили перед классом за съеденную чужую порцию в столовой, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, в одной из школ завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и назвала вором мальчика из многодетной семьи, который за несколько минут до конца перемены решил, что оставшаяся в столовой нетронутая порция еды никому не нужна и съел её. Матери школьника заявили, что это было "блюдо особо вкусное — картофельное пюре с рыбой стоимостью 88 рублей".

Женщина написала жалобу в прокуратуру, после этого в школе устроили родительское собрание, на котором ей высказали претензии за "вынесенный сор из избы". Накануне прокурорскую проверку завершили, итоги которой изданию сообщили в образовательном учреждении.