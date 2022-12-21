Ядерная триада, проблемы военкоматов и опыт спецоперации. О чем сказал Путин на коллегии Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Как сообщает РИА Новости, участники встречи подвели итоги деятельности Вооруженных сил (ВС) в 2022 году, а президент выступил со множеством заявлений.

Опыт спецоперации необходимо применять и изучать

Президент отметил, что против России активно используется военный потенциал и возможности «практически всех основных стран НАТО». Всю информацию об их силах необходимо тщательно проанализировать и использовано для улучшения российских ВС, а также для боевых возможностей наших войск и специальных служб.

Вместе с тем боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать.

«Имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», — заявил президент.

Говоря о тех, кто данный опыт получил, Путин подчеркнул, что учавствовашие в ходе спецоперации на Украине офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.

Проблемы при частичной мобилизации

По словам Путина, проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы. В первую очередь — с военкоматами, систему которых необходимо модернизировать. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, требуют обновления и системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью.

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Президент также рассказал, что 150 тысяч из мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, а другая половина находится в зоне боевых действий. Такое количество он назвал достаточным резервом для продолжения ведения спецоперации на Украине.

«Страна, правительство дают все, что армия просит»

Путин подчеркнул, что необходимо оперативно решать вопросы со снабжением армии и военнослужащих. По словам президента, на поля боя «не может быть мелочей».

«И медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты — все должно быть на самом современном и высоком уровне. <...> У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит», — заявил глава государства.

Поставки новых вооружений и модернизация ядерной триады

В ходе своего выступления президент коснулся и вопроса поставки новых вооружений. Особенное внимание он уделил беспилотникам — проведение спецоперации доказало их важность на поле боя. Такие виды вооружений обязательно должны быть в боевых отделениях, а сами беспилотные системы должны быть связаны между собой и «интегрированы в единую разведывательную сеть».

«Знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта», — заявил Путин.

Также президент рассказал, что в начале 2023 года на боевое дежурство заступит фрегат «Адмирал Горшков», который оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».

Говоря о ядерном оружии, Путин заявил, что в ближайшее время в армию поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91% — сейчас продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

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«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — сказал глава государства во время выступления.

Минобороны должно прислушиваться к критике и предложениям

«Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят проблемы — а проблемы в такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, — может быть и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — заявил президент.