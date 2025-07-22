Одно из главных событий лета. Шукшинские дни начинаются на Алтае

Официальное открытие фестиваля пройдет у памятника писателю

22 июля 2025, 06:50, ИА Амител

Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае началось одно из главных событий лета – традиционный фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Во вторник, 22 июля, в 13:00 пройдет официальное открытие – церемония состоится на улице Шукшина в Барнауле, возле памятника писателю.

Напомним, что серия культурных мероприятий уже стартовала. На сцене Алтайского краевого театра драмы показали спектакль "12" Никиты Михалкова. В нем, кроме самого режиссера, были заняты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.

С 22 по 26 июля в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" начнут показывать работы конкурсных программ кинофестиваля. Также в указанный период жители краевой столицы смогут встретиться с кинематографистами.

Подробнее о том, чем еще удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году, – читайте в материале amic.ru. Получить бесплатный электронный билет на показы основной конкурсной программы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля можно пройдя онлайн-регистрацию на мероприятие.