Одну из улиц Барнаула обезопасили от ночных гонщиков. Фото
На самом проблемном участке сделали искусственную дорожную неровность
16 сентября 2025, 13:20, ИА Амител
В Барнауле решили проблему с ночными гонщиками на Сельскохозяйственной улице. Теперь там станет спокойнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе мэрии.
Дорожники нанесли свежую разметку на участке от Автотранспортной до Павловского тракта, установили ограничительные знаки и даже сделали "лежачего полицейского" на самом шумном отрезке.
«Все меры приняли по поручению губернатора Виктора Томенко после заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения», – отметили в городской администрации.
Жители улицы также попросили о дополнительной защите – управляющая компания поставила камеры видеонаблюдения у дома № 4. Теперь горожане надеются, что ночные гонки останутся в прошлом.
Ранее барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах.
13:28:36 16-09-2025
Только там никто не гонял никогда. А вот что с дэбилами на проспектах города делать будут?
13:31:46 16-09-2025
Они по Ленинскому гоняют. как по паркету, а тут в переулке неровность поставили и радуются..
14:26:30 16-09-2025
На Ленина после Чкалова особенно спать невозможно. Хоть окна во внутренний двор, а толку?
15:11:34 16-09-2025
Сленина (14:26:30 16-09-2025) На Ленина после Чкалова особенно спать невозможно. Хоть окна... Толк есть.
Представь, какого тем, у кого окна на проспект.
15:12:22 16-09-2025
Смешно, надо было еще ленточку перерезать...
15:15:13 16-09-2025
Приречная улица (Район пл.Баварина) ПРОСТО ЖУТЬ каждую ночь!!!+ ДОЛБЯЩАЯ музыка с парковки Старого Базара, там тусняк у любителей покурить кальян, сидя на стульях походных или в багажнике :)
112-наш любимый номер телефона! Звоним всеми домами!
15:21:00 16-09-2025
ххахаха. 1 неровность? там нужно делать Шершавки с 5 км, вот тогда дело будет. Кто там занимается тим в городе, какая мумия - что сделали НЕ то и НЕ там? и радуются?
15:26:55 16-09-2025
Денег девать некуда? На соседней улице Бабуркина яма при повороте во дворы. Съезд с Павловского тракта на Бабуркина ямы, во дворах яма на яме а Они на безлюдной улице делают " неровности". Бездарно.
16:39:59 16-09-2025
Самый прикол, что на этой улице нет ни одного дилого дома
16:45:56 16-09-2025
Дилого нет, а Жилой есть. Понаехали...
21:27:52 16-09-2025
Не нужно было её ремонтировать 🤣
22:29:16 16-09-2025
Сейчас сижу читаю, а в окно слышно, как гоняют. Центр города.
09:35:26 17-09-2025
Гыыыы.... Комментарии под этой новостью - просто клад материала для дипломных работ моих студентов! Давайте еще!
14:16:17 17-09-2025
С гонщиками надо поступать так, как это сделано в фильме "13 грехов". По-серьезному, качественно и надолго. Других вариантов нет. А все эти неровности, шероховатости - шляпа полная для распила бабосов.