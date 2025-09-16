НОВОСТИОбщество

Одну из улиц Барнаула обезопасили от ночных гонщиков. Фото

На самом проблемном участке сделали искусственную дорожную неровность

16 сентября 2025, 13:20, ИА Амител

Сельскохозяйственная улица

В Барнауле решили проблему с ночными гонщиками на Сельскохозяйственной улице. Теперь там станет спокойнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники нанесли свежую разметку на участке от Автотранспортной до Павловского тракта, установили ограничительные знаки и даже сделали "лежачего полицейского" на самом шумном отрезке.

«Все меры приняли по поручению губернатора Виктора Томенко после заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения», – отметили в городской администрации.

Жители улицы также попросили о дополнительной защите – управляющая компания поставила камеры видеонаблюдения у дома № 4. Теперь горожане надеются, что ночные гонки останутся в прошлом.

Ранее барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

13:28:36 16-09-2025

Только там никто не гонял никогда. А вот что с дэбилами на проспектах города делать будут?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:46 16-09-2025

Они по Ленинскому гоняют. как по паркету, а тут в переулке неровность поставили и радуются..

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сленина

14:26:30 16-09-2025

На Ленина после Чкалова особенно спать невозможно. Хоть окна во внутренний двор, а толку?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:34 16-09-2025

Сленина (14:26:30 16-09-2025) На Ленина после Чкалова особенно спать невозможно. Хоть окна... Толк есть.
Представь, какого тем, у кого окна на проспект.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:22 16-09-2025

Смешно, надо было еще ленточку перерезать...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:13 16-09-2025

Приречная улица (Район пл.Баварина) ПРОСТО ЖУТЬ каждую ночь!!!+ ДОЛБЯЩАЯ музыка с парковки Старого Базара, там тусняк у любителей покурить кальян, сидя на стульях походных или в багажнике :)
112-наш любимый номер телефона! Звоним всеми домами!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:00 16-09-2025

ххахаха. 1 неровность? там нужно делать Шершавки с 5 км, вот тогда дело будет. Кто там занимается тим в городе, какая мумия - что сделали НЕ то и НЕ там? и радуются?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:26:55 16-09-2025

Денег девать некуда? На соседней улице Бабуркина яма при повороте во дворы. Съезд с Павловского тракта на Бабуркина ямы, во дворах яма на яме а Они на безлюдной улице делают " неровности". Бездарно.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:59 16-09-2025

Самый прикол, что на этой улице нет ни одного дилого дома

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:56 16-09-2025

Дилого нет, а Жилой есть. Понаехали...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:27:52 16-09-2025

Не нужно было её ремонтировать 🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:16 16-09-2025

Сейчас сижу читаю, а в окно слышно, как гоняют. Центр города.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:26 17-09-2025

Гыыыы.... Комментарии под этой новостью - просто клад материала для дипломных работ моих студентов! Давайте еще!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:17 17-09-2025

С гонщиками надо поступать так, как это сделано в фильме "13 грехов". По-серьезному, качественно и надолго. Других вариантов нет. А все эти неровности, шероховатости - шляпа полная для распила бабосов.

  0 Нравится
Ответить
