Одну из улиц Барнаула обезопасили от ночных гонщиков. Фото

На самом проблемном участке сделали искусственную дорожную неровность

16 сентября 2025, 13:20, ИА Амител

Сельскохозяйственная улица

В Барнауле решили проблему с ночными гонщиками на Сельскохозяйственной улице. Теперь там станет спокойнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники нанесли свежую разметку на участке от Автотранспортной до Павловского тракта, установили ограничительные знаки и даже сделали "лежачего полицейского" на самом шумном отрезке.

«Все меры приняли по поручению губернатора Виктора Томенко после заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения», – отметили в городской администрации.

Жители улицы также попросили о дополнительной защите – управляющая компания поставила камеры видеонаблюдения у дома № 4. Теперь горожане надеются, что ночные гонки останутся в прошлом.

Ранее барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах.