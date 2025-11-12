Огромный "волшебный курорт" стоимостью 90 млрд рублей построят в Бурятии

Курорт мирового уровня сможет принимать одновременно до 5,6 тысячи туристов

12 ноября 2025, 15:32, ИА Амител

Апарт-отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Бурятии планируют построить новый всесезонный курорт "Волшебный Байкал". Его возведение будет вестись на основе государственно-частного партнерства – для этого власти региона уже подписали инвестиционные соглашения с семью компаниями-резидентами, которые займутся строительством современной инфраструктуры.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), новые отели и гостиницы курорта одновременно смогут вместить 5,6 тысячи человек. Это значительно увеличит турпоток в регион.

«Некоторые инвесторы уже занимаются строительством своих объектов, другие же – на стадии проектирования. Динамика развития курорта хорошая», – отметили в АТОР.

Компания Strategy Partners считает, что будущий курорт на Байкале сможет привлечь многих инвесторов. В первую очередь этому будет способствовать особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань", которая позволяет инвесторам рассчитывать на льготы и поддержку.

Однако есть и свои минусы. Например, свободных участков на берегу Байкала осталось очень мало, что может тормозить расширение площадей и дальнейшее развитие курорта.

В любом случае объем инвестиций в размере 90 млрд рублей – это большой стартовый капитал для курортного проекта на Байкале, считает глава проектов практики "Инжиниринг" компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

«Среди региональных туристических инициатив это один из самых крупных проектов, а наличие подписанных соглашений с инвесторами создает базу для привлечения капитала. Однако близость к пределу свободных участков, потребность в дополнительных вложениях и конкуренция за качественный турпоток остаются ключевыми вызовами на пути к полной реализации», – рассказал он.

В то же время замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков назвал озеро Байкал "грандиозной точкой притяжения с невероятной энергетикой". Он подчеркнул, что новый курорт направлен именно на повышение возвратности туристов в регион.

