Омич получил реальный срок за распространение детской порнографии

Мужчина хранил запрещенное видео на телефоне и пересылал их неизвестным лицам

18 сентября 2025, 17:04, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Омске завершилось судебное разбирательство в отношении тридцатилетнего гражданина, признанного виновным в распространении детской порнографии, сообщили в Telegram-канале судов Омской области.

Следствием установлено, что в период с октября 2022 по июль 2024 года житель Омска, используя Telegram, пересылал видеозаписи, содержащие запрещенные материалы, за деньги. Файлы хранились на его мобильном устройстве, а получателей установить не удалось. На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд доказал 16 случаев совершения им противозаконных деяний и приговорил к полутора годам заключения. Местом отбывания наказания определена колония общего режима.