Опасность на улице. Россиянам наглядно показали, почему нельзя поднимать какие-либо вещи

В ролике продемонстрировали, как в руках человека взрываются разные предметы

26 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Россиянам наглядно напомнили, почему нельзя поднимать с земли любые найденные вещи.

На опубликованном видео показано, как в руках человека взрываются разные предметы – от купюр до игрушечных машинок. Для демонстрации использовали крайне слабый заряд, но в реальности последствия могут быть куда тяжелее.

Специалисты подчеркивают: на улице категорически запрещено подбирать что-либо с земли, независимо от внешней безобидности. Деньги, ключи, игрушки, фонарики и любые другие мелкие предметы могут оказаться опасными и содержать взрывные устройства или вредные компоненты.

Ранее в Красногорске ребенок направлялся на тренировку и заметил на земле десятирублевую купюру. При попытке поднять деньги произошел взрыв. Как установили следователи, взрывное устройство массой около 10 граммов было начинено мелкими гвоздями и замаскировано под банкноту.