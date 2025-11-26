Опасность на улице. Россиянам наглядно показали, почему нельзя поднимать какие-либо вещи
В ролике продемонстрировали, как в руках человека взрываются разные предметы
26 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
Россиянам наглядно напомнили, почему нельзя поднимать с земли любые найденные вещи.
На опубликованном видео показано, как в руках человека взрываются разные предметы – от купюр до игрушечных машинок. Для демонстрации использовали крайне слабый заряд, но в реальности последствия могут быть куда тяжелее.
Специалисты подчеркивают: на улице категорически запрещено подбирать что-либо с земли, независимо от внешней безобидности. Деньги, ключи, игрушки, фонарики и любые другие мелкие предметы могут оказаться опасными и содержать взрывные устройства или вредные компоненты.
Ранее в Красногорске ребенок направлялся на тренировку и заметил на земле десятирублевую купюру. При попытке поднять деньги произошел взрыв. Как установили следователи, взрывное устройство массой около 10 граммов было начинено мелкими гвоздями и замаскировано под банкноту.
10:46:14 26-11-2025
В школах нужно показывать на уроках РОВ.
11:10:48 26-11-2025
Так что теперь на улицу не выходить? А вдруг растяжка на тротуаре или двери?
12:31:20 26-11-2025
Гость (11:10:48 26-11-2025) Так что теперь на улицу не выходить? А вдруг растяжка на тро... Давно было. На одном этаже в квартирах, расположенных рядом под прямым углом, жили 2 вредные бабки. Внуков у них не было, поэтому постоянно прикапывались к чужой детворе по разным поводам. Читали нравоучения, ябедничали родителям. Два мальчишки (из вполне приличных семей, родители учителя) связали крепкой веревкой ручки 2х квартир и позвонили. Что было потом, включите фантазию. Но бабки на какое-то время снизили активность.
12:11:18 26-11-2025
Дожили
13:50:23 26-11-2025
А что случилось? Почему не выполняется закон о запрете самодельных взрывных устройств? Пусть депутаты их ещё раз запретят.
14:29:02 26-11-2025
Вопрос: как быть с массовыми городскими субботниками, обьявляемыми начальниками разного пошиба?