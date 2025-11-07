В России возбудили первое дело о поиске экстремистского контента в интернете
Административный протокол составили в отношении 20-летнего парня из Свердловской области
07 ноября 2025, 08:52, ИА Амител
В России впервые завели административное дело за поиск запрещенных материалов в Сети. Данные о том, что пользователь искал экстремистский контент, правоохранителям передал оператор связи. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Протокол о поиске заведомо экстремистских материалов (статья 13.53 КоАП) составили на 20-летнего медика в Свердловской области. Об этом источнику рассказал юрист Сергей Барсуков. С его слов, утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и листал ленту новостей в смартфоне. Он наткнулся на статьи об РДК и батальоне "Азов" (запрещены в РФ и признаны экстремистскими), "полистал и удалил". Позже оператор сотовой связи сообщил о произошедшем в ФСБ.
«Полистал и удалил. Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», – пояснил юрист.
Парня вызывали на допрос, а в октябре дело передали в суд. Тогда же прошло первое заседание.
«Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – пояснил Барсуков.
Юрист утверждает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Он составил жалобу.
6 ноября в суде прошло второе заседание. Правозащитник указал судье на невиновность молодого человека и пробел в законодательстве. Он заявил, даже научный сотрудник, который готовит статьи о запрещенных организациях, находится в зоне риска.
«И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будет страдать очень много людей», – отметил он.
Дело приостановили и вернули в полицию, чтобы там устранили недостатки.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в России ввели штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Закон подразумевает поиск конкретно того контента, который включен в федеральный список экстремистских материалов или указан в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
09:12:14 07-11-2025
Жаль смертную казнь отменили
09:31:55 07-11-2025
Гость (09:12:14 07-11-2025) Жаль смертную казнь отменили... За то, что посмотрел не правильные новости? 😎🤦♂️😷😷🤐
09:42:49 07-11-2025
Гость (09:31:55 07-11-2025) За то, что посмотрел не правильные новости? 😎🤦♂️😷😷🤐... За то, что ты их гуглил.
13:15:19 07-11-2025
Гость (09:42:49 07-11-2025) За то, что ты их гуглил....
надо было яндексить.
09:36:52 07-11-2025
А какой контент искал?
Вот депутат Единой России в инстограм выставляет свои фотки там 19 тыщ подписчиков, на его странице, кого судить будут тот кто ведет или тот кто смотрит его фотки?
09:38:00 07-11-2025
Гость (09:36:52 07-11-2025) А какой контент искал?Вот депутат Единой России в инстог... депутата нельзя.
09:37:32 07-11-2025
Пусть как-то помечают запрещенный контент, чтобы люди сразу видели. Пользователям самим нереально разобраться.
10:54:09 07-11-2025
Гость (09:37:32 07-11-2025) Пусть как-то помечают запрещенный контент, чтобы люди сразу ... Задача - бабла срубить на штрафах, а не то наоборот
09:53:42 07-11-2025
хахаха, боялись МАКСа, а настучал опсос.
10:01:48 07-11-2025
09:12:14 07-11-2025, вьюнош ты чему радуешься, завтра тебя за сердечко в тиктоке за хобот возьмут и мать с отцом также за адвоката платить будут.
10:26:54 07-11-2025
Гость (10:01:48 07-11-2025) 09:12:14 07-11-2025, вьюнош ты чему радуешься, завтра тебя з... И правильно, за мыслепреступления нужно садить в зиндан, Оруэлл был прав.
10:49:54 07-11-2025
Гость (10:26:54 07-11-2025) И правильно, за мыслепреступления нужно садить в зиндан, Ору... Грустно жить в то время, когда Оруэлл прав...
12:45:32 07-11-2025
А держать работающих людей в нищете, самим складывая в мешки миллиарды не экстремизм?
14:21:29 07-11-2025
для чинов и депов (12:45:32 07-11-2025) А держать работающих людей в нищете, самим складывая в мешк... Не экстремизм. Экстремизм - это когда вы выражаете недовольство складыванием миллиардов в мешки.
12:50:23 07-11-2025
Дело приостановили и вернули в полицию --- ну уже прецедент, пока не прокатывает. Посмотрим. Тут еще ведь если в суде не прокатит, можно на основе решения суда и на компенсацию морального подать. Поэтому интересно чем закончится. А то может в следующий раз возбудителям дела придется думать, а есть ли основания
16:12:39 07-11-2025
во всем нужна мера. если человек не проявил активности на запрещенном сайте, зачем его наказывать? Если одобрял (лайкал), комментировал с поддержкой - тогда уже нужно разбираться.