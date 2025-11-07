НОВОСТИПроисшествия

В России возбудили первое дело о поиске экстремистского контента в интернете

Административный протокол составили в отношении 20-летнего парня из Свердловской области

07 ноября 2025, 08:52, ИА Амител

В России впервые завели административное дело за поиск запрещенных материалов в Сети. Данные о том, что пользователь искал экстремистский контент, правоохранителям передал оператор связи. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Протокол о поиске заведомо экстремистских материалов (статья 13.53 КоАП) составили на 20-летнего медика в Свердловской области. Об этом источнику рассказал юрист Сергей Барсуков. С его слов, утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и листал ленту новостей в смартфоне. Он наткнулся на статьи об РДК и батальоне "Азов" (запрещены в РФ и признаны экстремистскими), "полистал и удалил". Позже оператор сотовой связи сообщил о произошедшем в ФСБ.

«Полистал и удалил. Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», – пояснил юрист.

Парня вызывали на допрос, а в октябре дело передали в суд. Тогда же прошло первое заседание. 

«Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – пояснил Барсуков.

Юрист утверждает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Он составил жалобу.

6 ноября в суде прошло второе заседание. Правозащитник указал судье на невиновность молодого человека и пробел в законодательстве. Он заявил, даже научный сотрудник, который готовит статьи о запрещенных организациях, находится в зоне риска.

«И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будет страдать очень много людей», – отметил он.

Дело приостановили и вернули в полицию, чтобы там устранили недостатки.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России ввели штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Закон подразумевает поиск конкретно того контента, который включен в федеральный список экстремистских материалов или указан в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.

Контроль в интернете / Фото: сгенерировано нейросетью

Главное о новом законе о штрафах за поиск экстремистского контента в Сети

22 июля Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистской информации в интернете, а также за рекламу VPN, передачу абонентского номера и за передачу паролей
Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

09:12:14 07-11-2025

Жаль смертную казнь отменили

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:55 07-11-2025

Гость (09:12:14 07-11-2025) Жаль смертную казнь отменили... За то, что посмотрел не правильные новости? 😎🤦‍♂️😷😷🤐

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:49 07-11-2025

Гость (09:31:55 07-11-2025) За то, что посмотрел не правильные новости? 😎🤦‍♂️😷😷🤐... За то, что ты их гуглил.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:19 07-11-2025

Гость (09:42:49 07-11-2025) За то, что ты их гуглил....
надо было яндексить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:52 07-11-2025

А какой контент искал?
Вот депутат Единой России в инстограм выставляет свои фотки там 19 тыщ подписчиков, на его странице, кого судить будут тот кто ведет или тот кто смотрит его фотки?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:38:00 07-11-2025

Гость (09:36:52 07-11-2025) А какой контент искал?Вот депутат Единой России в инстог... депутата нельзя.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:32 07-11-2025

Пусть как-то помечают запрещенный контент, чтобы люди сразу видели. Пользователям самим нереально разобраться.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:09 07-11-2025

Гость (09:37:32 07-11-2025) Пусть как-то помечают запрещенный контент, чтобы люди сразу ... Задача - бабла срубить на штрафах, а не то наоборот

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:42 07-11-2025

хахаха, боялись МАКСа, а настучал опсос.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:48 07-11-2025

09:12:14 07-11-2025, вьюнош ты чему радуешься, завтра тебя за сердечко в тиктоке за хобот возьмут и мать с отцом также за адвоката платить будут.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:54 07-11-2025

Гость (10:01:48 07-11-2025) 09:12:14 07-11-2025, вьюнош ты чему радуешься, завтра тебя з... И правильно, за мыслепреступления нужно садить в зиндан, Оруэлл был прав.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:54 07-11-2025

Гость (10:26:54 07-11-2025) И правильно, за мыслепреступления нужно садить в зиндан, Ору... Грустно жить в то время, когда Оруэлл прав...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
для чинов и депов

12:45:32 07-11-2025

А держать работающих людей в нищете, самим складывая в мешки миллиарды не экстремизм?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:29 07-11-2025

для чинов и депов (12:45:32 07-11-2025) А держать работающих людей в нищете, самим складывая в мешк... Не экстремизм. Экстремизм - это когда вы выражаете недовольство складыванием миллиардов в мешки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:23 07-11-2025

Дело приостановили и вернули в полицию --- ну уже прецедент, пока не прокатывает. Посмотрим. Тут еще ведь если в суде не прокатит, можно на основе решения суда и на компенсацию морального подать. Поэтому интересно чем закончится. А то может в следующий раз возбудителям дела придется думать, а есть ли основания

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:12:39 07-11-2025

во всем нужна мера. если человек не проявил активности на запрещенном сайте, зачем его наказывать? Если одобрял (лайкал), комментировал с поддержкой - тогда уже нужно разбираться.

  -6 Нравится
Ответить
