В России возбудили первое дело о поиске экстремистского контента в интернете

Административный протокол составили в отношении 20-летнего парня из Свердловской области

07 ноября 2025, 08:52, ИА Амител

В России впервые завели административное дело за поиск запрещенных материалов в Сети. Данные о том, что пользователь искал экстремистский контент, правоохранителям передал оператор связи. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Протокол о поиске заведомо экстремистских материалов (статья 13.53 КоАП) составили на 20-летнего медика в Свердловской области. Об этом источнику рассказал юрист Сергей Барсуков. С его слов, утром 24 сентября молодой человек ехал в автобусе и листал ленту новостей в смартфоне. Он наткнулся на статьи об РДК и батальоне "Азов" (запрещены в РФ и признаны экстремистскими), "полистал и удалил". Позже оператор сотовой связи сообщил о произошедшем в ФСБ.

«Полистал и удалил. Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», – пояснил юрист.

Парня вызывали на допрос, а в октябре дело передали в суд. Тогда же прошло первое заседание.

«Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – пояснил Барсуков.

Юрист утверждает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Он составил жалобу.

6 ноября в суде прошло второе заседание. Правозащитник указал судье на невиновность молодого человека и пробел в законодательстве. Он заявил, даже научный сотрудник, который готовит статьи о запрещенных организациях, находится в зоне риска.

«И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будет страдать очень много людей», – отметил он.

Дело приостановили и вернули в полицию, чтобы там устранили недостатки.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России ввели штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Закон подразумевает поиск конкретно того контента, который включен в федеральный список экстремистских материалов или указан в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.