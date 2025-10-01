"Отопление дали, но не всем". Замерзающие барнаульцы жалуются на отсутствие тепла в домах
Жители просят дать разъяснения по срокам
01 октября 2025, 15:32, ИА Амител
В Барнауле часть многоквартирных домов остается без тепла, несмотря на старт отопительного сезона. О проблемах сообщают жители нескольких адресов и просят городские службы взять ситуацию на контроль, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
На ул. Взлетной, 3, по словам жильцов, дом до сих пор без отопления. Индивидуальный тепловой пункт ранее принадлежал ООО "Коммунсервис" и по решению суда подлежит передаче в управляющую компанию ООО "ЖКИ", однако процедура, как утверждают жители, не завершена.
Жильцы дома на ул. Советской Армии, 71, сообщают, что 1 октября объект должна принять новая УК, а 30 сентября прежняя компания обязана была запустить тепло от собственной газовой котельной. По словам Лилии Каневой, в котельной демонтированы тепловые насосы, из-за чего дом остался без отопления и ГВС. По данному факту подано заявление в полицию. Жители также указывают на возможные нецелевые расходы средств в размере 1,2 млн рублей и просят проверить эту информацию.
Проблемы фиксируют и на ул. Попова, 43. Как утверждает Виктория, при начале каждого сезона возникают аварии либо недостаточное давление в сетях. В итоге жители вынуждены пользоваться обогревателями и заявляют о росте расходов на электроэнергию. Обращения, по ее словам, перенаправляются между администрацией и УК.
Без отопления остаются дома по ул. Юрина, 225, 229, 231, 233, 235, 237, 253 и на ул. Малахова, 52, 58, 60. Жители сообщают, что дома прошли проверку и готовы к сезону, батареи не заполнены. Ранее им говорили о ремонтных работах и закрытых задвижках, затем – об аварии, при этом восстановительные работы, по их сведениям, не начаты.
Горожане просят компетентные органы дать разъяснения по срокам пуска тепла, проверить законность действий управляющих организаций и обеспечить подачу отопления в кратчайшие сроки.
Ранее Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах.
15:49:33 01-10-2025
Взлетная, 3 отопление есть
16:13:28 01-10-2025
Вот поэтому отопительный сезон должен начинаться с 15 сентября. Протечки, утечки. Жадным экономщикам привет....
16:40:22 01-10-2025
Димитрова 41 тепла нет, потому что правление ТСЖ решило, что еще тепла на улице и отопление они дадут не раньше пятницы 3 октября и жалуйся куда хочешь.. Обидно до слез, представитель правления улыбается и говорит, что можно утеплиться, зато дом на отоплении сэкономит. А кому это экономия нужна, электроэнергия за обогреватель и таблетки дороже стоят.
21:10:22 01-10-2025
гость (16:40:22 01-10-2025) Димитрова 41 тепла нет, потому что правление ТСЖ решило, что... почему весь дом должен открывать окна и отапливать улицу из-за 2-3 мерзлячек. Вот пусть они греются электрообогревателями и платят. Достали своим нытьем
16:44:06 01-10-2025
все у кого нет тепла - соберитесь вместе, заберитесь под одно большое теплое одеяло - и дышите чаще. станет теплее.
а от стонаний точно теплее не станет.
16:45:50 01-10-2025
Солнечная поляна 21. Сколько можно издеваться над жителями! Это не отопление, а пародия на него! Батареи ( там где потеплели) хуже парного молока! Чуть теплые!Скорее как температура человеческого тела!!! Что можно нагреть ими?! Эти дни давления не было вообще!Ждали ждали- дождались называется! И постоянно эти проблемы с отоплением у нас!Платим башенные деньги как за каленные батареи, а сидим с обогревателями!!!
17:35:31 01-10-2025
Гость (16:45:50 01-10-2025) Солнечная поляна 21. Сколько можно издеваться над жителями! ... Похоже, не только ваш дом. На Шукшина тоже батареи еле-еле теплые, без обогревателя никак. Либо носиться пр квартире, как электровеник, чтоб согреться)
17:45:28 01-10-2025
Гость (17:35:31 01-10-2025) Похоже, не только ваш дом. На Шукшина тоже батареи еле-еле т... Какой дом на Шукшина? Знаю, что, например на Шукшина, 34 батареи очень хорошо теплые, даже горячие. Очень многое зависит от бойлера.
18:22:40 01-10-2025
Гость (17:45:28 01-10-2025) Какой дом на Шукшина? Знаю, что, например на Шукшина, 34 бат... Пятый. В кухне на подаче теплая батарея, на обратке в комнатах еле-еле, комнаты не нагреваются.
10:17:18 02-10-2025
Гость (17:45:28 01-10-2025) Какой дом на Шукшина? Знаю, что, например на Шукшина, 34 бат... опять ты , болезный, про бойлер в системе отопления зачесываешь? Иди проспись!
17:45:08 01-10-2025
"Ранее Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах." Это что за особый контроль, при котором в домах нет тепла???
18:28:34 01-10-2025
Рылеева 19, уже неделю обещают что к вечеру запустят, но наступает вечер а тепла так и нет. У кого там все на контроле не понятно. В администрации отвечают что кроме как передать мое обращение в управляющую компанию они больше ничего не могут🤷🏻♀️
Зато на каждом углу пишут что все на контроле
18:37:45 01-10-2025
К тому же списку Рылеева 19.
23:45:13 01-10-2025
Исакова 105 не во всех подъездах есть тепло
07:16:19 02-10-2025
Пр Ленина 118.Отопления нет и еще горячую воду отключили!!!
07:24:49 02-10-2025
Гость (07:16:19 02-10-2025) Пр Ленина 118.Отопления нет и еще горячую воду отключили!!!... Будешь продолжать жаловаться мы тебе и газ отключим. У нас длинные руки.
08:01:09 02-10-2025
Добрый день ! По Юрина 299 тоже нет отопления ,в квартире плюс 12 ,на улице теплее чем дома ,очень холодно ,все заболели ,у соседей у кого дали отопление батареи еле теплые ,на контакт жэу не идёт ,не берут трубки
18:46:10 02-10-2025
На Юрина 202 к1 тоже нет отопления
13:43:58 03-10-2025
Попова 61,нет отопления. На улице снег ,а мы под полным контролем администрации,замернем или нет
13:48:12 03-10-2025
Людмила (13:43:58 03-10-2025) Попова 61,нет отопления. На улице снег ,а мы под полным конт... И не говорите. Утром устал от гаража снег откидывать, а еще, как назло, щетку забыл в машину кинуть. Придется руками сметать с крыши...
12:25:27 04-10-2025
Гость (13:48:12 03-10-2025) И не говорите. Утром устал от гаража снег откидывать, а еще,... Вот и снег,продолжайте откидывать снег от гаража,а в квартирах отопления так и нет.