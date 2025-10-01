"Отопление дали, но не всем". Замерзающие барнаульцы жалуются на отсутствие тепла в домах

Жители просят дать разъяснения по срокам

01 октября 2025, 15:32, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле часть многоквартирных домов остается без тепла, несмотря на старт отопительного сезона. О проблемах сообщают жители нескольких адресов и просят городские службы взять ситуацию на контроль, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

На ул. Взлетной, 3, по словам жильцов, дом до сих пор без отопления. Индивидуальный тепловой пункт ранее принадлежал ООО "Коммунсервис" и по решению суда подлежит передаче в управляющую компанию ООО "ЖКИ", однако процедура, как утверждают жители, не завершена.

Жильцы дома на ул. Советской Армии, 71, сообщают, что 1 октября объект должна принять новая УК, а 30 сентября прежняя компания обязана была запустить тепло от собственной газовой котельной. По словам Лилии Каневой, в котельной демонтированы тепловые насосы, из-за чего дом остался без отопления и ГВС. По данному факту подано заявление в полицию. Жители также указывают на возможные нецелевые расходы средств в размере 1,2 млн рублей и просят проверить эту информацию.

Проблемы фиксируют и на ул. Попова, 43. Как утверждает Виктория, при начале каждого сезона возникают аварии либо недостаточное давление в сетях. В итоге жители вынуждены пользоваться обогревателями и заявляют о росте расходов на электроэнергию. Обращения, по ее словам, перенаправляются между администрацией и УК.

Без отопления остаются дома по ул. Юрина, 225, 229, 231, 233, 235, 237, 253 и на ул. Малахова, 52, 58, 60. Жители сообщают, что дома прошли проверку и готовы к сезону, батареи не заполнены. Ранее им говорили о ремонтных работах и закрытых задвижках, затем – об аварии, при этом восстановительные работы, по их сведениям, не начаты.

Горожане просят компетентные органы дать разъяснения по срокам пуска тепла, проверить законность действий управляющих организаций и обеспечить подачу отопления в кратчайшие сроки.

Ранее Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах.