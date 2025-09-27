НОВОСТИПроисшествия

Отважный сибиряк спас мальчика, повисшего на балконе четвертого этажа

Ребенок остался один дома и хотел спуститься вниз, чтобы погулять с друзьями

27 сентября 2025, 19:40, ИА Амител

Сибиряк спас мальчика, повисшего на карнизе / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"
Сибиряк спас мальчика, повисшего на карнизе / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

В Бердске 38-летний Максим Баронов спас семилетнего мальчика, повисшего на карнизе четвертого этажа. Мама ребенка ушла в магазин, а он попытался вылезти с балкона, чтобы пойти погулять с друзьями. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказал мужчина, он приехал домой на обед, и вдруг услышал стук в дверь.

«Это была соседка, – рассказал Баронов. – Открываю дверь, а она кричит: "Ребенок висит у соседки на балконе!" Я быстрей на балкон выбежал: смотрю – правда висит. Никаких мыслей в тот момент особо не было: надо было действовать. Перешел по карнизу на соседский балкон, ближе к пацану», – вспоминает он.

В этот момент приехали спасатели, которых вызвали очевидцы. Пока они взламывали дверь в квартиру, мужчина держал его. С его слов, ребенок даже не плакал. Говорил только, что руки уже не держат.

«Я его успокаивал: "Держись, я тебя подстраховываю, все хорошо будет, я с тобой". Справились вместе», – отметил бердчанин.

Как рассказали "КП-Новосибирск" спасатели, вызов поступил от местной жительницы, услышавшей крик мальчика. По прибытии двое сотрудников МЧС поднялись по автолестнице, еще двое вскрыли дверь в квартиру. Ребенка аккуратно подняли, он не пострадал.

Выяснилось, что он остался один дома, потому что мама ушла в магазин. В это время друзья позвали его погулять, и мальчик попытался выбраться с балкона четвертого этажа.

«Слава Богу, что ребенок был спортивно подготовлен, провисел на карнизе более десяти минут», – добавили спасатели.

У Максима есть свой ребенок – девятилетняя дочь. Тогда она собиралась в школу и увидела, как отец исчез с балкона.

«Дочь стояла в шоке: "Все, папка пропал". Потом, когда все закончилось, плакала, конечно. Успокаивал ее», – рассказал сибиряк.

Страха высоты у него нет, однако мандраж после случившегося был. Когда все закончилось, мужчина поднялся к мальчику и убедился, что с ним все в порядке. Спасатели поблагодарили его.

В соцсетях жители Бердска просят представить Баронова к награде. Однако он отнекивается:

«На моем месте каждый родитель так бы поступил, отцовский инстинкт срабатывает», – уверен мужчина.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

20:13:23 27-09-2025

Спасибо, сосед!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:59 27-09-2025

Настоящий мужчина и отец.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:05:34 28-09-2025

Гость (21:03:59 27-09-2025) Настоящий мужчина и отец.... А, так он и сосед и отец.
Интересные детали вскрываются
..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:07 27-09-2025

в 4 года с 5 этажа полез?? он что умственно отсталый, или что? И мужик полез - хоть бы веревкой обвязался сам-то!! ведь у него тоже дети, семья. Люди, используйте мозг, он очень полезный

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:47 27-09-2025

Гость (21:12:07 27-09-2025) в 4 года с 5 этажа полез?? он что умственно отсталый, или ч... Может, прочитать стОит повнимательнее?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:34 28-09-2025

Гость (22:06:47 27-09-2025) Может, прочитать стОит повнимательнее? ... ну так и прочитай. пацанвылез достаточно взрослый, но отчегото не понимает опасности высоты, как хомяк. Мужик вылез БЕЗ страховки и перепугал свою дочь. ЧО?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

21:37:45 27-09-2025

Как он собирался спуститься с 4 этажа? Спрыгнуть? Если у ребёнка есть какой-то диагноз, то его опасно оставлять одного

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:56 27-09-2025

А дверь зачем надо было взламывать, если автолестницей сняли?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:08 27-09-2025

Надеюсь, что МЧС наградят мужчину за спасение ребёнка, он действительно жизнь спас, и про себя не думал в тот момент, поэтому и успел. Слава Богу, что есть ещё такие люди на свете!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:17 27-09-2025

Ребенок каждый раз так будет ходить гулять?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:24 28-09-2025

Гость (22:13:17 27-09-2025) Ребенок каждый раз так будет ходить гулять?... ага. а мужик - лазать без страховки и рисковать жизнью

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:12:57 27-09-2025

Молодец

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:30 28-09-2025

У ребенка напрочь отсутствует критическое мышление 🤦🤦🤦 Необходимо не только физическому состоянию уделять внимание, но и умственные способности улучшать. Или сила есть, ума не надо? А сосед молодец! Мужик с большой буквы! И он не прав, не каждый так сможет🤷

  3 Нравится
Ответить
