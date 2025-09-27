Отважный сибиряк спас мальчика, повисшего на балконе четвертого этажа
Ребенок остался один дома и хотел спуститься вниз, чтобы погулять с друзьями
27 сентября 2025, 19:40, ИА Амител
В Бердске 38-летний Максим Баронов спас семилетнего мальчика, повисшего на карнизе четвертого этажа. Мама ребенка ушла в магазин, а он попытался вылезти с балкона, чтобы пойти погулять с друзьями. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Как рассказал мужчина, он приехал домой на обед, и вдруг услышал стук в дверь.
«Это была соседка, – рассказал Баронов. – Открываю дверь, а она кричит: "Ребенок висит у соседки на балконе!" Я быстрей на балкон выбежал: смотрю – правда висит. Никаких мыслей в тот момент особо не было: надо было действовать. Перешел по карнизу на соседский балкон, ближе к пацану», – вспоминает он.
В этот момент приехали спасатели, которых вызвали очевидцы. Пока они взламывали дверь в квартиру, мужчина держал его. С его слов, ребенок даже не плакал. Говорил только, что руки уже не держат.
«Я его успокаивал: "Держись, я тебя подстраховываю, все хорошо будет, я с тобой". Справились вместе», – отметил бердчанин.
Как рассказали "КП-Новосибирск" спасатели, вызов поступил от местной жительницы, услышавшей крик мальчика. По прибытии двое сотрудников МЧС поднялись по автолестнице, еще двое вскрыли дверь в квартиру. Ребенка аккуратно подняли, он не пострадал.
Выяснилось, что он остался один дома, потому что мама ушла в магазин. В это время друзья позвали его погулять, и мальчик попытался выбраться с балкона четвертого этажа.
«Слава Богу, что ребенок был спортивно подготовлен, провисел на карнизе более десяти минут», – добавили спасатели.
У Максима есть свой ребенок – девятилетняя дочь. Тогда она собиралась в школу и увидела, как отец исчез с балкона.
«Дочь стояла в шоке: "Все, папка пропал". Потом, когда все закончилось, плакала, конечно. Успокаивал ее», – рассказал сибиряк.
Страха высоты у него нет, однако мандраж после случившегося был. Когда все закончилось, мужчина поднялся к мальчику и убедился, что с ним все в порядке. Спасатели поблагодарили его.
В соцсетях жители Бердска просят представить Баронова к награде. Однако он отнекивается:
«На моем месте каждый родитель так бы поступил, отцовский инстинкт срабатывает», – уверен мужчина.
