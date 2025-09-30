По словам писателя, СВО очень напоминает русско-польскую войну XVII века

30 сентября 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Захар Прилепин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Спецоперация может продлиться более десяти лет, так как этот конфликт напоминает русско-польскую войну, которая произошла в XVII веке. Так считает российский писатель Захар Прилепин.

Публицист напомнил, что русско-польская война в середине XVII века шла 13 лет и закончилась присоединением к России Левобережной Украины, Киева, Чернигова и других земель. По его мнению, тот конфликт "идентичен" нынешнему, поэтому на завершение СВО тоже может потребоваться еще не один год.

«Тогда была огромная война за то, чтобы вернуть себе территорию Украину. События, происходящие тогда, абсолютно идентичны тому, что происходит сегодня. Меня спрашивают: "Захар, сколько СВО будет длиться?" Я говорю: «Помните, как было в XVII веке?» – отметил Прилепин на встрече с журналистами в Барнауле.

Также автор вспомнил, что полноценной войне в XVII веке предшествовало восстание пророссийских сил на территории Малороссии, и в XXI веке произошло то же самое, указал писатель. Еще два конфликта похожи тем, что сначала продвижение русской армии было стремительным, но затем замедлилось, добавил прозаик.

«Сначала произошла Гражданская война под предводительством Богдана Хмельницкого. Здесь аналогия – боевые действия в Донбассе, которые длились с 2014 по 2022 год. Потом Богдан Хмельницкий просит царя ввести войска, царь вводит, доходит до Львова, но война длится еще 12 лет. Чтобы сегодня найти ответы на наши вопросы, можно обратиться к XVII веку», – пояснил Прилепин.

К истории XVII века писатель обратился и в своем новом романе "Тума", который рассказывает о ранних годах жизни атамана Степана Разина. И в том числе параллели между СВО и русско-польской войной добавляют этой книге актуальности, считает Прилепин.

Справка: Русско-польская война 1654–1667 годов шла между Россией и Речью Посполитой за возвращение утерянных Россией в Смутное время земель, а также за контроль над территориями нынешних Белоруссии и Украины. Решение о начале войны принял Земский собор в октябре 1653 года, когда принял в российское подданство Войско Запорожское по просьбе Богдана Хмельницкого. Война закончилась подписанием в 1667 году Андрусовского перемирия, которое юридически закрепило раскол Гетманщины по Днепру. Вместе с Левобережной Украиной и Киевом за Россией осталась Смоленская, Черниговская земля и западная часть Северской земли, которые Русское царство утратило в период Смутного времени.Напомним, что Захар Прилепин 26 сентября 2025 года поучаствовал в открытии на площади Победы в Барнауле часовни имени Георгия Победоносца. Также в мероприятии участвовали зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь, спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, и другие лица. Они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, высадили памятные деревья в сквере на площади, а также произнесли поздравительные речи.