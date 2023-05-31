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"Павлик колом". Барнаульцы обсуждают причину гигантских пробок и очень злятся

Они не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе

31 мая 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: 2ГИС
Фото: 2ГИС

Сломанный КамАЗ стал причиной гигантских пробок, образовавшихся утром 31 мая на Павловском тракте и улице Власихинской. Грузовая машина заглохла в самом неподходящем месте – там, где соединяются "Павлик", проспект Строителей и улица Советской Армии.

Застрявшие в пробках водители обсуждают на карте 2ГИС огромные заторы, оставляя комментарии. Водители не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе.

Кстати, на Павловском тракте пробка растянулась на 3 км – от малаховского кольца. На Власихинской, включая улицу Фурманова, пробка ещё больше – 5 км, начиная от улицы Попова. На улице Советской Армии затор в 1 км.

– Павлик колом.

– Пробка на час-полтора, стоит колом.

– Что стоим? Кого ждём?

– Уже скоро обед, а мы ещё чай на работе не попили.

– Что за затор?

– Кто куда едет? Что так много нас?

– Да что сегодня происходит?!

– А что произошло? Вы лета напугались?

– За 30 минут – три остановки. Шикарно.

– Что происходит? Почти за час от дома ненамного уехал.

– КамАЗ сломан.

– Всё из-за сломанного КамАЗа в правом ряду.

– Ну он же не сильно перегородил, всего одна полоса.

– Это вообще нормально, что одна сломанная машина перекрывает весь город?

– Не, точно не КамАЗ. Дорожная обстановка в Барнауле только по гороскопу прогнозируется.

– Каждый день пробки организуете, и ничего вас не смущает. Презираю вас.

Барнаул Пробки

Комментарии 19

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sponchebob

10:29:54 31-05-2023

В голове не укладывается: как администрация города могла согласовать такие большие сроки ремонта моста на ст. базаре

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Гость

10:35:53 31-05-2023

sponchebob (10:29:54 31-05-2023) В голове не укладывается: как администрация города могла сог... А что за мост на ст. базаре у нас ремонтируют, проясните ? В районе Старого базара никакой мост не ремонтируется.

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Гость

10:32:46 31-05-2023

Зачем последний "комент" написали? Все , более менее, адекватные. Последний с вывихом. К чему это ?

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Гость

13:43:57 31-05-2023

Гость (10:32:46 31-05-2023) Зачем последний "комент" написали? Все , более менее, адекв... Поправка. "Комент" в статье который

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Гость

10:37:16 31-05-2023

Проблема ВО МНОГОМ, из- за отсутствия нормального общественного транспорта, многие вынуждены поэтому стоять в пробках на своих жоповозках, тем самым увеличивая их плотность. Выделенки для общ. транспорта и его нормальная работа могут улучшить ситуацию, в отсутствии необходимого количества дорог в городе.

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гость

10:38:23 31-05-2023

Вчера по делам нужно было в 6 вечера попасть на Шумакова, по автобусным линиям едут и не стесняются, потом вклиниваются, в итоге ряд стоит - нарушители свободно проехали, никто не штрафует! С себя надо начинать - хочешь ехать не нарушай , и поедут все!

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Гость

10:43:50 31-05-2023

гость (10:38:23 31-05-2023) Вчера по делам нужно было в 6 вечера попасть на Шумакова, по... Это потому что мусора не работают, только зарплату получают

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ВВП

10:54:03 31-05-2023

Крепитесь, это ещё новые микрорайоны не отстроили и не заселили вдоль Павлика, вот потом будет полный паралич движения, но кого это волнует кроме водителей. ((

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ГОСТЬ

11:12:27 31-05-2023

Нужно просто больше строить новых, прекрасных, высотных и очень комфортных ЖК вдоль Павлика. Он ведь резиновый. Семь бед - один ответ

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Гость

11:34:32 31-05-2023

ГОСТЬ (11:12:27 31-05-2023) Нужно просто больше строить новых, прекрасных, высотных и оч... До Павловска 50 километров, можно строить и строить. Мощь, размах, отличные отчёты на верх, цветём и пахнем.

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Гость

11:24:50 31-05-2023

"Жить стали лучше, жить стало веселей" (с)

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Бельмесево

12:29:17 31-05-2023

да потому что наверное все кто ездили из этих районов по Ленточный бор - Змеиногорский теперь не видят смысл там ехать - тоже заткнули проезд там для жителей и гостей города. Проекты дело такое - все в раз!

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Dim

12:45:03 31-05-2023

Передайте привет гению который звернул Змеиногорский в одну полосу перед кольцом, теперь город по вечерам там будет умирать по кд.

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Гость

13:06:51 31-05-2023

Город развивается комплексно когда и дороги и плотность машин и застройки все друг другу соответствует. А в Барнауле нет новых дороги проспектов для такой плотности и не будет НИКОГДА. Развязка на вообще не понятно для чего на Зеленогорском что бы что?

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Гость

13:41:23 31-05-2023

Гость (13:06:51 31-05-2023) Город развивается комплексно когда и дороги и плотность маши... Что-то ваше изложение на иностранную речь похожа

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Гость

18:17:56 31-05-2023

Гость (13:41:23 31-05-2023) Что-то ваше изложение на иностранную речь похожа... там просто нет запятых) . Если медленнее прочитать, всё со смыслом))

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ГОСТЬ

13:41:56 31-05-2023

ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО: НА ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОСАХ ПОСТАВИЛИ КАМЕРЫ. НО МНОГИЕ СПОКОЙНО ЕДУТ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ И ВНИМАНИЯ НА НИХ НЕ ОБРАЩАЮТ... ЭТИ КАМЕРЫ - МУЛЯЖИ, ЧТО ЛИ?

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Евген

13:46:04 31-05-2023

Больше всего удивляет полное бездействие ДПС. Неужели нельзя организовать движение регулировщиками и убирать сломанные КамАЗы? Позор!!!;

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Гость

17:42:30 31-05-2023

Хорошо что квартиру не купил в новостройках , то бы стоял впробках.

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