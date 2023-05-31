"Павлик колом". Барнаульцы обсуждают причину гигантских пробок и очень злятся

Они не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе

31 мая 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: 2ГИС

Сломанный КамАЗ стал причиной гигантских пробок, образовавшихся утром 31 мая на Павловском тракте и улице Власихинской. Грузовая машина заглохла в самом неподходящем месте – там, где соединяются "Павлик", проспект Строителей и улица Советской Армии.

Застрявшие в пробках водители обсуждают на карте 2ГИС огромные заторы, оставляя комментарии. Водители не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе.

Кстати, на Павловском тракте пробка растянулась на 3 км – от малаховского кольца. На Власихинской, включая улицу Фурманова, пробка ещё больше – 5 км, начиная от улицы Попова. На улице Советской Армии затор в 1 км.

– Павлик колом.

– Пробка на час-полтора, стоит колом.

– Что стоим? Кого ждём?

– Уже скоро обед, а мы ещё чай на работе не попили.

– Что за затор?

– Кто куда едет? Что так много нас?

– Да что сегодня происходит?!

– А что произошло? Вы лета напугались?

– За 30 минут – три остановки. Шикарно.

– Что происходит? Почти за час от дома ненамного уехал.

– КамАЗ сломан.

– Всё из-за сломанного КамАЗа в правом ряду.

– Ну он же не сильно перегородил, всего одна полоса.

– Это вообще нормально, что одна сломанная машина перекрывает весь город?

– Не, точно не КамАЗ. Дорожная обстановка в Барнауле только по гороскопу прогнозируется.

– Каждый день пробки организуете, и ничего вас не смущает. Презираю вас.