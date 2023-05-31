"Павлик колом". Барнаульцы обсуждают причину гигантских пробок и очень злятся
Они не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе
31 мая 2023, 10:18, ИА Амител
Сломанный КамАЗ стал причиной гигантских пробок, образовавшихся утром 31 мая на Павловском тракте и улице Власихинской. Грузовая машина заглохла в самом неподходящем месте – там, где соединяются "Павлик", проспект Строителей и улица Советской Армии.
Застрявшие в пробках водители обсуждают на карте 2ГИС огромные заторы, оставляя комментарии. Водители не понимают, как одна сломанная машина полностью выключает движение практически во всём городе.
Кстати, на Павловском тракте пробка растянулась на 3 км – от малаховского кольца. На Власихинской, включая улицу Фурманова, пробка ещё больше – 5 км, начиная от улицы Попова. На улице Советской Армии затор в 1 км.
– Павлик колом.
– Пробка на час-полтора, стоит колом.
– Что стоим? Кого ждём?
– Уже скоро обед, а мы ещё чай на работе не попили.
– Что за затор?
– Кто куда едет? Что так много нас?
– Да что сегодня происходит?!
– А что произошло? Вы лета напугались?
– За 30 минут – три остановки. Шикарно.
– Что происходит? Почти за час от дома ненамного уехал.
– КамАЗ сломан.
– Всё из-за сломанного КамАЗа в правом ряду.
– Ну он же не сильно перегородил, всего одна полоса.
– Это вообще нормально, что одна сломанная машина перекрывает весь город?
– Не, точно не КамАЗ. Дорожная обстановка в Барнауле только по гороскопу прогнозируется.
– Каждый день пробки организуете, и ничего вас не смущает. Презираю вас.
10:29:54 31-05-2023
В голове не укладывается: как администрация города могла согласовать такие большие сроки ремонта моста на ст. базаре
10:35:53 31-05-2023
sponchebob (10:29:54 31-05-2023) В голове не укладывается: как администрация города могла сог... А что за мост на ст. базаре у нас ремонтируют, проясните ? В районе Старого базара никакой мост не ремонтируется.
10:32:46 31-05-2023
Зачем последний "комент" написали? Все , более менее, адекватные. Последний с вывихом. К чему это ?
13:43:57 31-05-2023
Гость (10:32:46 31-05-2023) Зачем последний "комент" написали? Все , более менее, адекв... Поправка. "Комент" в статье который
10:37:16 31-05-2023
Проблема ВО МНОГОМ, из- за отсутствия нормального общественного транспорта, многие вынуждены поэтому стоять в пробках на своих жоповозках, тем самым увеличивая их плотность. Выделенки для общ. транспорта и его нормальная работа могут улучшить ситуацию, в отсутствии необходимого количества дорог в городе.
10:38:23 31-05-2023
Вчера по делам нужно было в 6 вечера попасть на Шумакова, по автобусным линиям едут и не стесняются, потом вклиниваются, в итоге ряд стоит - нарушители свободно проехали, никто не штрафует! С себя надо начинать - хочешь ехать не нарушай , и поедут все!
10:43:50 31-05-2023
гость (10:38:23 31-05-2023) Вчера по делам нужно было в 6 вечера попасть на Шумакова, по... Это потому что мусора не работают, только зарплату получают
10:54:03 31-05-2023
Крепитесь, это ещё новые микрорайоны не отстроили и не заселили вдоль Павлика, вот потом будет полный паралич движения, но кого это волнует кроме водителей. ((
11:12:27 31-05-2023
Нужно просто больше строить новых, прекрасных, высотных и очень комфортных ЖК вдоль Павлика. Он ведь резиновый. Семь бед - один ответ
11:34:32 31-05-2023
ГОСТЬ (11:12:27 31-05-2023) Нужно просто больше строить новых, прекрасных, высотных и оч... До Павловска 50 километров, можно строить и строить. Мощь, размах, отличные отчёты на верх, цветём и пахнем.
11:24:50 31-05-2023
"Жить стали лучше, жить стало веселей" (с)
12:29:17 31-05-2023
да потому что наверное все кто ездили из этих районов по Ленточный бор - Змеиногорский теперь не видят смысл там ехать - тоже заткнули проезд там для жителей и гостей города. Проекты дело такое - все в раз!
12:45:03 31-05-2023
Передайте привет гению который звернул Змеиногорский в одну полосу перед кольцом, теперь город по вечерам там будет умирать по кд.
13:06:51 31-05-2023
Город развивается комплексно когда и дороги и плотность машин и застройки все друг другу соответствует. А в Барнауле нет новых дороги проспектов для такой плотности и не будет НИКОГДА. Развязка на вообще не понятно для чего на Зеленогорском что бы что?
13:41:23 31-05-2023
Гость (13:06:51 31-05-2023) Город развивается комплексно когда и дороги и плотность маши... Что-то ваше изложение на иностранную речь похожа
18:17:56 31-05-2023
Гость (13:41:23 31-05-2023) Что-то ваше изложение на иностранную речь похожа... там просто нет запятых) . Если медленнее прочитать, всё со смыслом))
13:41:56 31-05-2023
ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО: НА ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОСАХ ПОСТАВИЛИ КАМЕРЫ. НО МНОГИЕ СПОКОЙНО ЕДУТ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ И ВНИМАНИЯ НА НИХ НЕ ОБРАЩАЮТ... ЭТИ КАМЕРЫ - МУЛЯЖИ, ЧТО ЛИ?
13:46:04 31-05-2023
Больше всего удивляет полное бездействие ДПС. Неужели нельзя организовать движение регулировщиками и убирать сломанные КамАЗы? Позор!!!;
17:42:30 31-05-2023
Хорошо что квартиру не купил в новостройках , то бы стоял впробках.