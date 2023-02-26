Пенсионерку спасли из-под завалов перекрытия частного дома в Новоалтайске

Женщину передали сотрудникам скорой помощи

26 февраля 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В одной из квартир пятиквартирного жилого дома по улице Заготзерно обвалилось потолочное перекрытие. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, под завалами оказалась 76-летняя пенсионерка.

Женщину передали сотрудникам скорой помощи. В сообщении подчёркивается, что обрушение произошло из-за лопнувшей от ветхости потолочной балки.

Напомним, что 25 февраля пожарные спасли женщину из горящего двухквартирного дома в проезде Калманском в Барнауле.

Огнеборцев вызвали 25 февраля в 02:17. На момент их приезда шёл дым из-под крыши. Через полчаса открытое горение потушили, общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Повреждены кровля, стены, перекрытия, мебель и вещи.