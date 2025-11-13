Переносчики чумы. Чем опасны мраморные раки, появившиеся в водоемах Крыма?

Этот вид раков является переносчиком и других опасных заболеваний

13 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Аквалангист изучает рака / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В реках Крыма обнаружили потенциально опасного "вселенца" – мраморного рака, которого раньше не встречали ни на полуострове, ни в России. Его появление зафиксировали специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН: впервые рака заметили в нижнем течении рек Альма и Бельбек на западе Крыма. Об этом пишет aif.ru.

Ученые предупреждают о двух главных рисках. Мраморные раки являются переносчиками опасных заболеваний, включая рачью чуму, которую вызывает грибок Aphanomyces astaci. Эта инфекция безвредна для людей, но способна уничтожать популяции местных европейских речных раков. Кроме того, вид относится к инвазивным: он быстро размножается, питается всем подряд и может вытеснять аборигенные виды, нарушая экологический баланс.

Но не все эксперты разделяют тревогу. Океанолог Анатолий Таврический заявил, что не видит в происходящем катастрофы.

«Брехня это все. Тем более мраморных раков в Крыму заметили еще несколько лет назад», – сказал он.

По его словам, проникновение новых видов – естественный процесс, связанный с миграциями через Босфор, а не чрезвычайная ситуация. Он также усомнился в том, что инвазивный рак способен нанести критический ущерб экосистеме.

Таврический прокомментировал и другое недавнее открытие – крупные комки ярко-голубой слизи, обнаруженные вблизи Марианской впадины. Ученые сообщили о загадочных признаках жизни в этих образованиях на глубине около трех километров, но океанолог объяснил это естественным образом.

«Микроорганизмы, или бывают такие скопления поросли, которые собираются в один большой шар с мягкой оболочкой. Это обычно синеватый шар, который может менять форму. Они собираются в океанах и бывают в диаметре до двух-трех метров. Шары такие большие и красивые. Это одна из форм жизни», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что подобные явления вполне вписываются в изменчивые природные процессы.

«Не стоит удивляться. Как говорили древние люди: "Нет ничего нового под солнцем". Все уже было. Хотя с изменением климата картина меняется, изменяются параметры течений, например. Малейшее изменение в океане все меняет. Да еще и человек постоянно вмешивается», – добавил ученый.

Несмотря на разные оценки, специалисты сходятся в одном: наблюдение за ситуацией необходимо – последствия биологических инвазий могут оказаться необратимыми.

