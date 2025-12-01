НОВОСТИПолитика

Песков назвал время встречи Путина с американским спецпосланником

Владимир Путин примет Стива Уиткоффа во второй половине дня во вторник, 2 декабря

01 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится во второй половине дня во вторник, 2 декабря. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив время проведения переговоров.

Визит американского дипломата в Москву проходит на фоне активизации контактов по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Ранее Уиткофф провел переговоры с украинской делегацией, а также, по данным СМИ, участвовал в закрытых обсуждениях с российскими представителями.

Гость

04:57:28 02-12-2025

Когда уже ютуб заблокируют? Там такие гадости про Пескова показывают наши враги, даже верить не хочется!

Гость

08:10:10 02-12-2025

Гость (04:57:28 02-12-2025) Когда уже ютуб заблокируют? Там такие гадости про Пескова по... А он не такой
(из серии: "я не такая")

Гость

13:27:39 02-12-2025

Гость (04:57:28 02-12-2025) Когда уже ютуб заблокируют? Там такие гадости про Пескова по...
Неужели, что часики ему не жена подарила? Или про то, что его дочь за день до начала СВО уехала в США?

Гость

09:36:16 02-12-2025

Ранее Уиткофф провел переговоры с украинской делегацией --- там вроде бы не договорились. Тогда зачем?

