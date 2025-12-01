Песков назвал время встречи Путина с американским спецпосланником

Владимир Путин примет Стива Уиткоффа во второй половине дня во вторник, 2 декабря

01 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом состоится во второй половине дня во вторник, 2 декабря. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив время проведения переговоров.

Визит американского дипломата в Москву проходит на фоне активизации контактов по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Ранее Уиткофф провел переговоры с украинской делегацией, а также, по данным СМИ, участвовал в закрытых обсуждениях с российскими представителями.