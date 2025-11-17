Петербургская семья не может въехать в купленную "двушку" из-за притворяющейся хозяйки
Пенсионерка подала заявление в полицию, сообщив о мошенничестве
17 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
Два года назад семья Ивановых (фамилия изменена) купила "двушку" в Петербурге за 13 млн рублей, но так ни разу и не смогли туда заехать. Приобретение квартиры превратилось в юридическую ловушку: квартира арестована, а бывшая хозяйка продолжает в ней жить, утверждая, что ее обманули.
Как пишет "База", продавцом стала 80-летняя Татьяна – индивидуальный предприниматель, которая сдает в аренду недвижимость и управляет ею. Она уверяла, что продает жилье добровольно, чтобы "оставить деньги семье" и переехать в другую квартиру, где меньше воспоминаний о покойном муже.
«Сделку проводили через агентство и нотариуса, пенсионерка предоставила выписку из ЕГРН и подписала все документы. Деньги были переданы через депозитную ячейку, а Росреестр зарегистрировал переход права собственности», – отмечает Baza.
Через месяц Татьяна подала заявление в полицию, сообщив о мошенничестве. Ее представитель добился ареста квартиры, а сделку оспорили в суде. По требованию стороны ответчика была проведена психиатрическая экспертиза – и именно она внесла в дело неожиданный поворот. Врачи не нашли у женщины психических расстройств или зависимости от третьих лиц, но зафиксировали высокий интеллект, артистичность и "склонность к притворству".
Ивановы, вложившие в сделку и последующие расходы около 14 млн рублей, за два года так и не получили доступ к жилью. Суд первой инстанции продолжается, а бывшая владелица все еще проживает в квартире, которую официально уже не должна занимать.
Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".
15:03:47 17-11-2025
Так скоро пенсионер на машине собьёт человека под влиянием мошенников, или продукты в магазине брать будут под влиянием?!! Что за кривосудие такое!
16:58:42 17-11-2025
Гость (15:03:47 17-11-2025) Так скоро пенсионер на машине собьёт человека под влиянием м... А что, только пенсионеры становятся жертвами мошенников? Смотрите, каждый день новые сообщения, как развели молодого парня, девушку; несовершеннолетние вскрывают родительские сейфы и передают ценности мошенникам. Это длится уже лет 10, особенная активность последние 5. Правоохранительные органы до сих пор не нашли способа защиты людей от напасти. Хотя силовики имеют хорошее техническое оснащение и классных специалистов. Только в Госдуме спортсмены, артисты и люди других важных профессий генерируют новые идеи спасения, одна лучше другой(((
19:33:06 17-11-2025
Гость (16:58:42 17-11-2025) А что, только пенсионеры становятся жертвами мошенников? См... Просто кому то выгодно чтоб не было этой защиты,вот ее и нет
10:18:17 18-11-2025
Гость (16:58:42 17-11-2025) А что, только пенсионеры становятся жертвами мошенников? См... Это конечно всё здорово, вот только эта конкретная бабка не стала жертвой, а как доказали медики притворяется и играет.
А люди которые покупали квартиру чем виноваты? Они её честно купили со всеми документами же, так что тут пострадавшие как раз они, а не это бабка.
15:21:27 17-11-2025
а что мешает сменить замки , пока татьяна пойдет в магазин и поселиться?
или все сильно правильные
17:44:52 17-11-2025
Квартира под арестом, полагаю , на ответственном хранении у Татьяны, без последствий замок не поменять, а если она еще и заявление напишет, что у нее 50 млн дома хранились, то вообще не рассчитаешься...
17:46:45 17-11-2025
Пора у Фемиды снимать повязку с глаз- а то она слепая в повязке да еще и с головой не дружит.
18:38:25 17-11-2025
Эти пенсы совсем Оборзели.
08:53:33 18-11-2025
Ирина (18:38:25 17-11-2025) Эти пенсы совсем Оборзели.... Воооот! У вас уже сформировали геронтофобию.
Геронтофобия (др.-греч. γέρων — старик, φόβος — страх) или реже гераскофобия — форма дискриминации, выражающаяся в неприязни к пожилым людям. В медицине данный термин обозначает разновидность психических заболеваний, выражающихся в страхе или ненависти перед контактами с пожилыми людьми или собственным старением.
09:31:38 18-11-2025
Ирина (18:38:25 17-11-2025) Эти пенсы совсем Оборзели.... Архаизация мышления это один из сигналов распада системы! Общество перестает быть цивилизованным, когда ненависть концентрируется на самых беззащитных и слабых - стариках, детях и животных. У нас весь набор. Похоже, дно пробито окончательно и бесповоротно и надежды на будущее нет...
08:37:09 18-11-2025
Напомнило сюжет фильма Дюплекс, там тоже хитрая бабка наживалась на новых жильцах.