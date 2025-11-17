Петербургская семья не может въехать в купленную "двушку" из-за притворяющейся хозяйки

Пенсионерка подала заявление в полицию, сообщив о мошенничестве

17 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Два года назад семья Ивановых (фамилия изменена) купила "двушку" в Петербурге за 13 млн рублей, но так ни разу и не смогли туда заехать. Приобретение квартиры превратилось в юридическую ловушку: квартира арестована, а бывшая хозяйка продолжает в ней жить, утверждая, что ее обманули.

Как пишет "База", продавцом стала 80-летняя Татьяна – индивидуальный предприниматель, которая сдает в аренду недвижимость и управляет ею. Она уверяла, что продает жилье добровольно, чтобы "оставить деньги семье" и переехать в другую квартиру, где меньше воспоминаний о покойном муже.

«Сделку проводили через агентство и нотариуса, пенсионерка предоставила выписку из ЕГРН и подписала все документы. Деньги были переданы через депозитную ячейку, а Росреестр зарегистрировал переход права собственности», – отмечает Baza.

Через месяц Татьяна подала заявление в полицию, сообщив о мошенничестве. Ее представитель добился ареста квартиры, а сделку оспорили в суде. По требованию стороны ответчика была проведена психиатрическая экспертиза – и именно она внесла в дело неожиданный поворот. Врачи не нашли у женщины психических расстройств или зависимости от третьих лиц, но зафиксировали высокий интеллект, артистичность и "склонность к притворству".

Ивановы, вложившие в сделку и последующие расходы около 14 млн рублей, за два года так и не получили доступ к жилью. Суд первой инстанции продолжается, а бывшая владелица все еще проживает в квартире, которую официально уже не должна занимать.

Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".