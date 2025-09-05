Питомцев Джарахова и Моны держали в ужасающих условиях "тюрьмы для животных"

Увидев шокирующие видео и фото, владельцы бросились вызволять собак

05 сентября 2025, 10:42, ИА Амител

Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны оказались в условиях, которые хозяева назвали "живодерней под видом передержки". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Животных они отдали в подмосковный питомник в Чехове, обещавший комфорт, воспитание и уход. Однако вскоре в Сети появилось видео, на котором хозяйки заведения Карина и Маша жестоко обращаются с подопечными. На фотографиях видно, что собаки сидят в клетках среди собственных экскрементов, с явными следами побоев. Многие владельцы узнали своих питомцев на этих кадрах.

Джарахов и Мона сообщили, что лично поехали забирать собак.

«Сегодня я получила видео от девушки, которая сделала репортаж на телевидение. Там была моя Даки… и все сложилось. Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови», – заявила певица.

По словам клиентов передержки, позже выяснилось, что у хозяек питомника есть еще один дом с животными, где они также содержатся в ужасающих условиях. На место прибыли сотрудники полиции. Владельцы пострадавших собак требуют закрыть передержку и привлечь ее организаторов к ответственности по статье за жестокое обращение с животными.

