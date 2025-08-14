НОВОСТИОбщество

Почему адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной попросил ее оправдать?

По словам защитника Николая Городилова, умысел Авдюхиной так и не был доказан следствием

14 августа 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина с адвокатом / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев
Адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной Николай Городилов попросил суд оправдать свою подзащитную, которая обвиняется в хищении 121 млн рублей у 31 клиента агентства недвижимости. Он указал на то, что умысла в действиях Авдюхиной не было и осуждать ее за мошенничество неправильно. Ранее прокурор запросил для Авдюхиной девять лет лишения свободы, и это наказание защитник также назвал чрезмерно суровым. Подробнее о том, что он говорил, – в материале amic.ru.

"Умысел Авдюхиной не подтвержден"

Николай Городилов на судебных прениях 13 августа произнес речь, в которой подробно разобрал обстоятельства дела. Он отметил, что действия Авдюхиной не могут подпадать под статью о мошенничестве. По его словам, Авдюхина брала деньги для деятельности "Жилфонда Барнаул" и обязательство по их возврату также было у этого агентства недвижимости. Городилов считает, что выкуп объектов недвижимости за счет привлеченных денег инвесторов в "Жилфонде Барнаул" и в других организациях "реально осуществлялся" и это "распространенная практика в риелторской деятельности". Данный факт подтверждается тем, что объекты недвижимости оформлялись на сотрудников организации, указал адвокат. Поэтому обмана в действиях Авдюхиной не было, сказал Городилов. К тому же сама Авдюхина в ходе процесса несколько раз говорила о том, что никого не обманывала, напомнил защитник.

«В чем может заключаться обман Авдюхиной? Что она может обещать этим людям? Что "Жилфонд Барнаул" выполнит свои обязательства. Здесь людей нельзя обмануть <...>Умысел Авдюхиной ничем не подтвержден и не установлен. Он является предположением, которое в уголовном судопроизводстве недопустимо. Обман и злоупотребление доверием в отношении Авдюхиной также не раскрыты», – отметил он.

Николай Городилов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Также Городилов настаивал на том, что умысел Авдюхиной не доказан следствием, а обвинение "основано на предположении". Кроме того, по части клиентам обязательства по возврату денег исполнялись, Авдюхина была намерена вернуть всем займодавцам взятые у них суммы и до сих пор не отказалась от своего обязательства, заявил Городилов. По словам адвоката, выполнить обещанное Авдюхина могла, если бы ее не задержали, и это ничем, кроме предположений, не опровергается. Поэтому Городилов считает, что в данном случае имеют место не уголовные, а гражданско-правовые взаимоотношения клиентов "Жилфонда Барнаул" и самого общества (а не Авдюхиной и клиентов).

Кроме того, защита уверена, что всю сумму – 121 млн рублей – Авдюхина "не могла похитить". По словам адвоката, точный размер ущерба так и не был установлен, как и дальнейшая судьба денег.

«У Авдюхиной есть соображения, личные в том числе, по которым она не рассказывает, куда делись деньги. И она не обязана это рассказывать – бремя доказывания судьбы денег, размера ущерба и опровержения доводов возложено на сторону обвинения. По уголовному делу не было экономической экспертизы, не было исследования, не было ревизии, инвентаризации и так далее. То есть не было доказательств, которые могли бы способствовать установлению ущерба», – отметил Городилов.

"Чрезмерно суровое наказание"

Наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, которое ранее прокурор запросил для Авдюхиной, адвокат назвал несправедливым и "чрезмерно суровым". Он отметил, что такой срок "не соответствует общим началам назначения наказания", предусмотренным в УК РФ. Также защитник указал на положительные характеристики, которые доказывают, что "нет предпосылок для назначения столь сурового наказания".

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Отдельно Городилов указал на то, что ущерб деловой репутации "Жилфонду Барнаул" Авдюхина также не нанесла, ведь обвинение так и не прояснило, в чем заключался этот ущерб. А еще адвокат попросил не передавать дочь Авдюхиной ее биологическому отцу, так как "это не в интересах ребенка", и оставить несовершеннолетнюю с ее нынешним мужем Егором Авдюхиным, на которого оформлена доверенность. По его словам, этот вопрос нужно исследовать отдельно.

В конце своей речи адвокат сказал, что Людмилу Авдюхину надо оправдать.

«В силу специфики предъявленного обвинения, ограничения пределов судебного разбирательства, необходимости доказать наличие умысла на совершение хищения и на обман в момент получения денег, а также в силу того, что Авдюхина часто не получала деньги сама, я прошу руководствоваться принципом презумпции невиновности (по которой Авдюхина не обязана доказывать виновность и отвечать на вопросы) и вынести по уголовному делу оправдательный приговор за отсутствием инкриминируемых деяний и состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве», – отметил он.

После речи адвоката с последним словом на процессе выступила и сама Авдюхина, которая снова заявила, что не считает себя мошенницей. Она назвала обвинение в мошенничестве ужасным. Также в очередной раз Авдюхина сказала, что есть "некоторые моменты", которые она не может пояснить. По словам обвиняемой, она никогда не сможет "поговорить об этом честно". Подробнее о том, что она сказала, можно прочитать здесь.

Приговор Людмиле Авдюхиной Индустриальный районный суд вынесет 21 августа 2025 года.

За что судят Авдюхину?

Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина похитила более 121,3 млн рублей у 31 клиента "Жилфонда Барнаул". Деньги Авдюхина брала по договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этой "схеме" можно прочитать здесь.

По версии следствия, после похищения денег Авдюхина, ее муж, дочь и свекровь поехали в Сочи, затем в Москву, Стамбул и Дубай, а потом – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол задержал ее, а в апреле доставили в Барнаул, где в сентябре 2024-го начали судить по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Комментарии

Avatar Picture
Гость

09:19:21 14-08-2025

Оправдать? Казнить, нельзя помиловать!

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:55 14-08-2025

Оправдать? Серьёзно? Да в 90е уже бы в районе Гоньбы сомы на дне доедали!

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:51 14-08-2025

Скажите, а этого адвоката назначило государство, или это она его наняла на наворованные деньги?

  
Ответить
Avatar Picture
гость

09:25:15 14-08-2025

авдюхина работала на опг, поняла чем грозит, решила свалить, за что и поплатилась

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:35 14-08-2025

И деньги не брала, и в Аргентине не пряталась. Ну прям честнейший человек.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:48 14-08-2025

Г-же Авдюхиной лучше было бы вообще молчать и ничего не говорить. Ее выступление в целом, я уж молчу про аргумент, мол я не виновна, но все как есть рассказать не могу - это уровень детского сада. Ну не можешь рассказать "как есть", так присядь на срок, который запросил прокурор, подумай над своим очень-очень плохим поведением. Считаю, что при таких обстоятельствах никакого снисхождения ей быть не должно. А следствию бы еще мужа ее нового потрясти, а то он странным образом не при делах (рука-лицо), там глядишь и деньги потерпевших найдутся.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:29 14-08-2025

Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, оставляют предоплату на предзаказ. Кому то отдают товар потом (как в новости, ведь были же реальные сделки говорят). Потом сотрудник сгребает всю кассу и едет за бугор. Говорит это не мне, а магазину давали деньги. Магазин и отвечает. А я не виноват, пусть просто мне директор выговор сделает, если найдёт.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:29 14-08-2025

Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Типа того
https://www.amic.ru/news/obschestvo/tonkosti-prodazh-kak-prodavec-iz-rbt-obmanul-desyatki-barnaulcev-na-1-2-mln-410594

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:25 14-08-2025

Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... только это не магазин, у них и товара то никакого не было. т.е. лохотрон обычный)

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:12 14-08-2025

Гость (10:22:25 14-08-2025) только это не магазин, у них и товара то никакого не было. т... Есть очень хорошие риелторы. Реально профессионалы рынка. Но такие процентов 10-15%. Остальные...насчет остальных надо уточнять

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:55 14-08-2025

Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Ага, а магазин говорит, так вы в магазине не мне деньги давали, а продавцу, который обманщик оказался, с него теперь трясите, а я не причем.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:11 14-08-2025

Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Бред бредовый нашли сравнение, давайте тогда всё под одну гребенку, «зимняя вишня» сгорела давайте аниматора то и накажем это по вашему…
Директор позволяет и не следит за своими нанятыми работниками, бизнес не контролируют, кто-то ворует, кто-то покрывает, наказывают всех! Жилфонд всем пострадавшим деньги не вернул это факт, если даже на своих работников долги свесил, а как отвечать, так в кусты!!!

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:25 14-08-2025

Никогда и никому не удалось ещё скрыться с деньгами. Тем более в особо крупном размере. Один был , но с самолёта спрыгнул над тайгой, не нашли даже парашюта, сгинул. Так что, ждём рассказа где деньги, кто бенефициар. Терять уже нечего, а бояться каких то бандитов глупо, они ровно сидят на попе сегодня.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:27 14-08-2025

Уголовное судопроизводство строго формализованный процесс, который прописан в отдельном кодексе. И каждый участник процесса должен строго следовать установленным правилам. Николай Николаевич классный адвокат и отлично понимает букву и суть закона. Если следователь, прокурор, адвокат и судья будут работать, следуя закону, то и справедливости будет побольше

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:43 14-08-2025

Почему адвокат попросил оправдать - наверное, вообще не очевидный вопрос.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:58 14-08-2025

Ребёнка нужно в детдом передать, виновную посадить на серьёзный срок.

  
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:45:30 14-08-2025

Нет экспертиз и ревизий - нет ущерба.
Нет ущерба - нет уголоащины (дела)
Прав адвокат.
Закон- форма. Нарушена форма - закон не применим.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:11 14-08-2025

А давайте ещё ей премию выпишем, как пострадавшей.!🤦🏼‍♂️

  
Ответить
