Почему адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной попросил ее оправдать?
По словам защитника Николая Городилова, умысел Авдюхиной так и не был доказан следствием
14 августа 2025, 09:15, Антон Дегтярев
Адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной Николай Городилов попросил суд оправдать свою подзащитную, которая обвиняется в хищении 121 млн рублей у 31 клиента агентства недвижимости. Он указал на то, что умысла в действиях Авдюхиной не было и осуждать ее за мошенничество неправильно. Ранее прокурор запросил для Авдюхиной девять лет лишения свободы, и это наказание защитник также назвал чрезмерно суровым. Подробнее о том, что он говорил, – в материале amic.ru.
"Умысел Авдюхиной не подтвержден"
Николай Городилов на судебных прениях 13 августа произнес речь, в которой подробно разобрал обстоятельства дела. Он отметил, что действия Авдюхиной не могут подпадать под статью о мошенничестве. По его словам, Авдюхина брала деньги для деятельности "Жилфонда Барнаул" и обязательство по их возврату также было у этого агентства недвижимости. Городилов считает, что выкуп объектов недвижимости за счет привлеченных денег инвесторов в "Жилфонде Барнаул" и в других организациях "реально осуществлялся" и это "распространенная практика в риелторской деятельности". Данный факт подтверждается тем, что объекты недвижимости оформлялись на сотрудников организации, указал адвокат. Поэтому обмана в действиях Авдюхиной не было, сказал Городилов. К тому же сама Авдюхина в ходе процесса несколько раз говорила о том, что никого не обманывала, напомнил защитник.
«В чем может заключаться обман Авдюхиной? Что она может обещать этим людям? Что "Жилфонд Барнаул" выполнит свои обязательства. Здесь людей нельзя обмануть <...>Умысел Авдюхиной ничем не подтвержден и не установлен. Он является предположением, которое в уголовном судопроизводстве недопустимо. Обман и злоупотребление доверием в отношении Авдюхиной также не раскрыты», – отметил он.
Также Городилов настаивал на том, что умысел Авдюхиной не доказан следствием, а обвинение "основано на предположении". Кроме того, по части клиентам обязательства по возврату денег исполнялись, Авдюхина была намерена вернуть всем займодавцам взятые у них суммы и до сих пор не отказалась от своего обязательства, заявил Городилов. По словам адвоката, выполнить обещанное Авдюхина могла, если бы ее не задержали, и это ничем, кроме предположений, не опровергается. Поэтому Городилов считает, что в данном случае имеют место не уголовные, а гражданско-правовые взаимоотношения клиентов "Жилфонда Барнаул" и самого общества (а не Авдюхиной и клиентов).
Кроме того, защита уверена, что всю сумму – 121 млн рублей – Авдюхина "не могла похитить". По словам адвоката, точный размер ущерба так и не был установлен, как и дальнейшая судьба денег.
«У Авдюхиной есть соображения, личные в том числе, по которым она не рассказывает, куда делись деньги. И она не обязана это рассказывать – бремя доказывания судьбы денег, размера ущерба и опровержения доводов возложено на сторону обвинения. По уголовному делу не было экономической экспертизы, не было исследования, не было ревизии, инвентаризации и так далее. То есть не было доказательств, которые могли бы способствовать установлению ущерба», – отметил Городилов.
"Чрезмерно суровое наказание"
Наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, которое ранее прокурор запросил для Авдюхиной, адвокат назвал несправедливым и "чрезмерно суровым". Он отметил, что такой срок "не соответствует общим началам назначения наказания", предусмотренным в УК РФ. Также защитник указал на положительные характеристики, которые доказывают, что "нет предпосылок для назначения столь сурового наказания".
Отдельно Городилов указал на то, что ущерб деловой репутации "Жилфонду Барнаул" Авдюхина также не нанесла, ведь обвинение так и не прояснило, в чем заключался этот ущерб. А еще адвокат попросил не передавать дочь Авдюхиной ее биологическому отцу, так как "это не в интересах ребенка", и оставить несовершеннолетнюю с ее нынешним мужем Егором Авдюхиным, на которого оформлена доверенность. По его словам, этот вопрос нужно исследовать отдельно.
В конце своей речи адвокат сказал, что Людмилу Авдюхину надо оправдать.
«В силу специфики предъявленного обвинения, ограничения пределов судебного разбирательства, необходимости доказать наличие умысла на совершение хищения и на обман в момент получения денег, а также в силу того, что Авдюхина часто не получала деньги сама, я прошу руководствоваться принципом презумпции невиновности (по которой Авдюхина не обязана доказывать виновность и отвечать на вопросы) и вынести по уголовному делу оправдательный приговор за отсутствием инкриминируемых деяний и состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве», – отметил он.
После речи адвоката с последним словом на процессе выступила и сама Авдюхина, которая снова заявила, что не считает себя мошенницей. Она назвала обвинение в мошенничестве ужасным. Также в очередной раз Авдюхина сказала, что есть "некоторые моменты", которые она не может пояснить. По словам обвиняемой, она никогда не сможет "поговорить об этом честно". Подробнее о том, что она сказала, можно прочитать здесь.
Приговор Людмиле Авдюхиной Индустриальный районный суд вынесет 21 августа 2025 года.
За что судят Авдюхину?
Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина похитила более 121,3 млн рублей у 31 клиента "Жилфонда Барнаул". Деньги Авдюхина брала по договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этой "схеме" можно прочитать здесь.
По версии следствия, после похищения денег Авдюхина, ее муж, дочь и свекровь поехали в Сочи, затем в Москву, Стамбул и Дубай, а потом – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол задержал ее, а в апреле доставили в Барнаул, где в сентябре 2024-го начали судить по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
09:19:21 14-08-2025
Оправдать? Казнить, нельзя помиловать!
09:19:55 14-08-2025
Оправдать? Серьёзно? Да в 90е уже бы в районе Гоньбы сомы на дне доедали!
09:22:51 14-08-2025
Скажите, а этого адвоката назначило государство, или это она его наняла на наворованные деньги?
09:25:15 14-08-2025
авдюхина работала на опг, поняла чем грозит, решила свалить, за что и поплатилась
09:28:35 14-08-2025
И деньги не брала, и в Аргентине не пряталась. Ну прям честнейший человек.
09:42:48 14-08-2025
Г-же Авдюхиной лучше было бы вообще молчать и ничего не говорить. Ее выступление в целом, я уж молчу про аргумент, мол я не виновна, но все как есть рассказать не могу - это уровень детского сада. Ну не можешь рассказать "как есть", так присядь на срок, который запросил прокурор, подумай над своим очень-очень плохим поведением. Считаю, что при таких обстоятельствах никакого снисхождения ей быть не должно. А следствию бы еще мужа ее нового потрясти, а то он странным образом не при делах (рука-лицо), там глядишь и деньги потерпевших найдутся.
09:43:29 14-08-2025
Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, оставляют предоплату на предзаказ. Кому то отдают товар потом (как в новости, ведь были же реальные сделки говорят). Потом сотрудник сгребает всю кассу и едет за бугор. Говорит это не мне, а магазину давали деньги. Магазин и отвечает. А я не виноват, пусть просто мне директор выговор сделает, если найдёт.
09:48:29 14-08-2025
Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Типа того
https://www.amic.ru/news/obschestvo/tonkosti-prodazh-kak-prodavec-iz-rbt-obmanul-desyatki-barnaulcev-na-1-2-mln-410594
10:22:25 14-08-2025
Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... только это не магазин, у них и товара то никакого не было. т.е. лохотрон обычный)
10:56:12 14-08-2025
Гость (10:22:25 14-08-2025) только это не магазин, у них и товара то никакого не было. т... Есть очень хорошие риелторы. Реально профессионалы рынка. Но такие процентов 10-15%. Остальные...насчет остальных надо уточнять
10:55:55 14-08-2025
Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Ага, а магазин говорит, так вы в магазине не мне деньги давали, а продавцу, который обманщик оказался, с него теперь трясите, а я не причем.
18:17:11 14-08-2025
Гость (09:43:29 14-08-2025) Ситуация попроще. Приходят люди в магазин бытовой техники, о... Бред бредовый нашли сравнение, давайте тогда всё под одну гребенку, «зимняя вишня» сгорела давайте аниматора то и накажем это по вашему…
Директор позволяет и не следит за своими нанятыми работниками, бизнес не контролируют, кто-то ворует, кто-то покрывает, наказывают всех! Жилфонд всем пострадавшим деньги не вернул это факт, если даже на своих работников долги свесил, а как отвечать, так в кусты!!!
10:29:25 14-08-2025
Никогда и никому не удалось ещё скрыться с деньгами. Тем более в особо крупном размере. Один был , но с самолёта спрыгнул над тайгой, не нашли даже парашюта, сгинул. Так что, ждём рассказа где деньги, кто бенефициар. Терять уже нечего, а бояться каких то бандитов глупо, они ровно сидят на попе сегодня.
10:46:27 14-08-2025
Уголовное судопроизводство строго формализованный процесс, который прописан в отдельном кодексе. И каждый участник процесса должен строго следовать установленным правилам. Николай Николаевич классный адвокат и отлично понимает букву и суть закона. Если следователь, прокурор, адвокат и судья будут работать, следуя закону, то и справедливости будет побольше
11:05:43 14-08-2025
Почему адвокат попросил оправдать - наверное, вообще не очевидный вопрос.
11:41:58 14-08-2025
Ребёнка нужно в детдом передать, виновную посадить на серьёзный срок.
11:45:30 14-08-2025
Нет экспертиз и ревизий - нет ущерба.
Нет ущерба - нет уголоащины (дела)
Прав адвокат.
Закон- форма. Нарушена форма - закон не применим.
14:42:11 14-08-2025
А давайте ещё ей премию выпишем, как пострадавшей.!🤦🏼♂️