Почему адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной попросил ее оправдать?

По словам защитника Николая Городилова, умысел Авдюхиной так и не был доказан следствием

14 августа 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина с адвокатом / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Адвокат экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной Николай Городилов попросил суд оправдать свою подзащитную, которая обвиняется в хищении 121 млн рублей у 31 клиента агентства недвижимости. Он указал на то, что умысла в действиях Авдюхиной не было и осуждать ее за мошенничество неправильно. Ранее прокурор запросил для Авдюхиной девять лет лишения свободы, и это наказание защитник также назвал чрезмерно суровым. Подробнее о том, что он говорил, – в материале amic.ru.

"Умысел Авдюхиной не подтвержден"

Николай Городилов на судебных прениях 13 августа произнес речь, в которой подробно разобрал обстоятельства дела. Он отметил, что действия Авдюхиной не могут подпадать под статью о мошенничестве. По его словам, Авдюхина брала деньги для деятельности "Жилфонда Барнаул" и обязательство по их возврату также было у этого агентства недвижимости. Городилов считает, что выкуп объектов недвижимости за счет привлеченных денег инвесторов в "Жилфонде Барнаул" и в других организациях "реально осуществлялся" и это "распространенная практика в риелторской деятельности". Данный факт подтверждается тем, что объекты недвижимости оформлялись на сотрудников организации, указал адвокат. Поэтому обмана в действиях Авдюхиной не было, сказал Городилов. К тому же сама Авдюхина в ходе процесса несколько раз говорила о том, что никого не обманывала, напомнил защитник.

«В чем может заключаться обман Авдюхиной? Что она может обещать этим людям? Что "Жилфонд Барнаул" выполнит свои обязательства. Здесь людей нельзя обмануть <...>Умысел Авдюхиной ничем не подтвержден и не установлен. Он является предположением, которое в уголовном судопроизводстве недопустимо. Обман и злоупотребление доверием в отношении Авдюхиной также не раскрыты», – отметил он.

Николай Городилов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Также Городилов настаивал на том, что умысел Авдюхиной не доказан следствием, а обвинение "основано на предположении". Кроме того, по части клиентам обязательства по возврату денег исполнялись, Авдюхина была намерена вернуть всем займодавцам взятые у них суммы и до сих пор не отказалась от своего обязательства, заявил Городилов. По словам адвоката, выполнить обещанное Авдюхина могла, если бы ее не задержали, и это ничем, кроме предположений, не опровергается. Поэтому Городилов считает, что в данном случае имеют место не уголовные, а гражданско-правовые взаимоотношения клиентов "Жилфонда Барнаул" и самого общества (а не Авдюхиной и клиентов).

Кроме того, защита уверена, что всю сумму – 121 млн рублей – Авдюхина "не могла похитить". По словам адвоката, точный размер ущерба так и не был установлен, как и дальнейшая судьба денег.

«У Авдюхиной есть соображения, личные в том числе, по которым она не рассказывает, куда делись деньги. И она не обязана это рассказывать – бремя доказывания судьбы денег, размера ущерба и опровержения доводов возложено на сторону обвинения. По уголовному делу не было экономической экспертизы, не было исследования, не было ревизии, инвентаризации и так далее. То есть не было доказательств, которые могли бы способствовать установлению ущерба», – отметил Городилов.

"Чрезмерно суровое наказание"

Наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, которое ранее прокурор запросил для Авдюхиной, адвокат назвал несправедливым и "чрезмерно суровым". Он отметил, что такой срок "не соответствует общим началам назначения наказания", предусмотренным в УК РФ. Также защитник указал на положительные характеристики, которые доказывают, что "нет предпосылок для назначения столь сурового наказания".

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Отдельно Городилов указал на то, что ущерб деловой репутации "Жилфонду Барнаул" Авдюхина также не нанесла, ведь обвинение так и не прояснило, в чем заключался этот ущерб. А еще адвокат попросил не передавать дочь Авдюхиной ее биологическому отцу, так как "это не в интересах ребенка", и оставить несовершеннолетнюю с ее нынешним мужем Егором Авдюхиным, на которого оформлена доверенность. По его словам, этот вопрос нужно исследовать отдельно.

В конце своей речи адвокат сказал, что Людмилу Авдюхину надо оправдать.

«В силу специфики предъявленного обвинения, ограничения пределов судебного разбирательства, необходимости доказать наличие умысла на совершение хищения и на обман в момент получения денег, а также в силу того, что Авдюхина часто не получала деньги сама, я прошу руководствоваться принципом презумпции невиновности (по которой Авдюхина не обязана доказывать виновность и отвечать на вопросы) и вынести по уголовному делу оправдательный приговор за отсутствием инкриминируемых деяний и состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве», – отметил он.

После речи адвоката с последним словом на процессе выступила и сама Авдюхина, которая снова заявила, что не считает себя мошенницей. Она назвала обвинение в мошенничестве ужасным. Также в очередной раз Авдюхина сказала, что есть "некоторые моменты", которые она не может пояснить. По словам обвиняемой, она никогда не сможет "поговорить об этом честно". Подробнее о том, что она сказала, можно прочитать здесь.

Приговор Людмиле Авдюхиной Индустриальный районный суд вынесет 21 августа 2025 года.

За что судят Авдюхину?

Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина похитила более 121,3 млн рублей у 31 клиента "Жилфонда Барнаул". Деньги Авдюхина брала по договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этой "схеме" можно прочитать здесь.

По версии следствия, после похищения денег Авдюхина, ее муж, дочь и свекровь поехали в Сочи, затем в Москву, Стамбул и Дубай, а потом – в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол задержал ее, а в апреле доставили в Барнаул, где в сентябре 2024-го начали судить по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).