Экс-глава "Жилфонд Барнаул" Авдюхина отказалась говорить, почему она не вернулась в РФ

По словам Авдюхиной, у неё была "веская причина" не возвращаться в Россию, однако её суть подсудимая не пояснила

31 июля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Бывшая директор "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина не стала говорить, почему она отказалась сразу возвращаться в Россию из-за границы в конце 2022-начале 2023 года. Ранее она также не пояснила суду, зачем вообще уехала из России и только сослалась на семейные обстоятельства. При этом Авдюхина продолжает настаивать на том, что не похищала денег и собиралась выполнить все обязательства перед клиентами. Подробнее — в материале amic.ru.

"Не было никакого хищения"

На заседании суда 30 июля 2025 года Авдюхина отметила, что после отъезда из Барнаула 16 декабря 2022 года планировала вернуться "через несколько дней, на следующей неделе". Однако почему этого так и не случилось, Авдюхина не пояснила, сказав, что "не может" об этом говорить. При этом подсудимая указала, что "с полицией это никак не связано", но у неё "была очень веская причина", чтобы вовремя не приехать в Россию.

Подсудимая также добавила, что если бы у неё получилось вернуться, то все обязательства перед клиентами она бы выполнила, подчеркнула Авдюхина. В очередной раз экс-директор "Жилфонд Барнаул" также подчеркнула, что денег не похищала и "не могла их похитить".

«Не было никакого хищения. Деньги клиентов были использованы в ООО "Жилфонд Барнаул". Лично я забрала только свои деньги, ведь продала в том числе свою квартиру в последние дни перед отъездом. Мне вменяют хищение 120 млн рублей, это вообще не соответствует действительности — ни сумма, ни сам факт хищения. В последний день я инкассировала суммы, деньги были использованы обществом», — отметила Авдюхина.

Людмила Авдюхина на суде/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

По словам подсудимой, уезжая, она забрала не все документы, касающиеся договоров хранения, а лишь нужные для работы бумаги. И это была стандартная практика, заявила экс-директор агентства.

«Уезжая в командировку, я обычно брала с собой какие-то документы, копии. Я могла забрать большое количество документов, так как в командировке я тоже работала. Это не было каким-то ноу-хау. Скорее всего, я забрала какие-то документы, которые нужны были для обеспечения жизнедеятельности компании в командировке", — отметила Авдюхина.

Ранее Авдюхина также утверждала, что не занималась мошенничеством и попала под уголовное дело якобы из-за незнания юридической стороны своей работы. По словам подсудимой, она только "следовала должностным инструкциям" и "курировала инвестиционную деятельность". Обвинительное заключение она называла "неверной историей" и "сказкой". Тем самым, свою вину в совершении преступления она отрицает.

Также ранее Авдюхина отказалась объяснять, почему она уехала из России. По её словам, это был "вынужденный шаг", продиктованный семейными обстоятельствами. Однако других подробностей отъезда она не прояснила.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Я не рассматриваю это как обман"

Также 30 июля на вопросы участников судебного заседания ответил один из пострадавших клиентов Александр Богаев, который потерял 10,2 млн рублей. Мужчина заявил, что обманывала его не Авдюхина, так как лично ей он денег не передавал. Богаев подчеркнул, что "все деньги давались компании "Жилфонд Барнаул", а Авдюхина выступала как управляющий". По его словам, ранее все займы Авдюхина ему возвращала. И последний заем на 10,2 млн рублей она была намерена также вернуть, уверен он.

«Я не рассматриваю это как обман или мошенничество с её стороны. Авдюхина получала деньги на законных основаниях и для деятельности компании "Жилфонд Барнаул". Это всё подтверждается договорами хранения, займа, поручительства, офисом компании, кассой и так далее. Претензии у меня не к Авдюхиной, а к компании "Жилфонд Барнаул"», — отметил он.

По словам Богаева, его деньги по старым займам якобы "были направлены в компанию", на них покупались объекты недвижимости, которые затем перепродавались.

"Всё это оформлялось на сотрудников агентства, потом продавалось мне, после чего объект недвижимости дальше продавался, и с этих инвестиций компания получала агентский заработок и прибыль. Это были инвестиции для деятельности компании", — подчеркнул Богаев.

Пострадавший Александр Богаев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Помимо этого, адвокат Авдюхиной попросил суд привлечь к делу ещё несколько документов, а также учесть тот факт, что подсудимая получила премию "Директор года" в 2019 году.

На процессе 30 июля 2025 года должен был выступить и ещё один свидетель, которого планировала заявить сторона защиты. Однако в итоге адвокат от допроса запрошенного свидетеля отказался, так как он снова не смог прийти.

Также уже второе заседание подряд суд планировал начать прения сторон. Однако сделать этого снова не получилось, так как теперь суду требуются ходатайство об экстрадиции Авдюхиной из Аргентины в Россию, а также её согласие на это. Чтобы получить данные документы, суд отложил заседание до 5 августа 2025 года.

В чем обвиняют Авдюхину?

Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, возглавляя "Жилфонд Барнаул". мошенническим путем похитила 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Клиенты отдавали ей средства по так называемым договорам хранения для последующей передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Людмила Авдюхина/ Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Следствие убеждено, что после похищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью совершила сразу несколько поездок. Сначала она поехала в Сочи, а после через Москву уехала за границу — в Стамбул. Из Турции Авдюхина с семьёй отправилась в Дубай, а затем — в аргентинский Буэнос-Айрес. Авдюхину объявили в международный розыск, в январе 2024 года Интерпол задержал Авдюхину, в апреле подсудимую доставили в Барнаул, где её посадили в СИЗО.

В сентябре 2024 года Авдюхину начали судить по статье "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).