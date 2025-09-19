Почти 50 тысячам учеников в Алтайском крае помогли собраться в школу к 1 сентября

Выплаты осуществляются за счет средств краевого бюджета

19 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В Алтайском крае почти 50 тысяч детей из многодетных семей получили помощь при подготовке к новому учебному году. Как сообщили в региональном правительстве, выплаты направлены на приобретение одежды и обуви для школьных занятий и полностью финансируются из краевого бюджета.

Программа действует с 2011 года и предусматривает единовременную выплату в размере 7,5 тысячи рублей для первоклассников, а также ежегодную выплату 5 тысяч рублей для школьников с 2-го по 11-й класс. При этом уровень дохода семьи не влияет на право получения поддержки.

По состоянию на 18 сентября помощь предоставлена 48,7 тысячи детей, из которых 4960 пошли в первый класс, а 43 749 продолжают обучение. На выплаты направлено около 255,9 миллиона рублей.

Власти региона напомнили, что право на поддержку имеют семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Если ранее семья не обращалась за выплатами, можно получить средства за последние три года. Подать заявление можно как через портал "Госуслуги", так и лично в многофункциональных центрах.

