Почти не оправдывают. За полгода в судах России лишь 0,19% подсудимых выиграли процессы

Чаще всего суды оправдывали по делам о клевете, похищениях людей и халатности

04 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

В России оправдательный приговор остается редчайшим исключением. По данным Судебного департамента, в первой половине 2025 года лишь 0,19% уголовных дел завершились оправданием – это меньше двух случаев на тысячу подсудимых. Для сравнения: десять лет назад показатель составлял 0,32%, что уже тогда считалось крайне низким. Об этом сообщает Telegram-канал "Если быть точным".

Чаще всего суды оправдывали по делам о клевете, похищениях людей и халатности с тяжкими последствиями, однако даже в этих категориях речь идет буквально о единицах дел из сотен рассмотренных.

Эксперты объясняют такую статистику не столько "строгостью" судей, сколько устройством всей системы – от следствия до суда. Каждый ее этап работает как фильтр, отсекая дела, где есть хоть малейшие сомнения в вине обвиняемого. До суда, как правило, доходят лишь те процессы, где вероятность осуждения близка к стопроцентной.

Исследователи из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Петербурге отмечают, что многие заведомо невиновные "отсекаются" еще на стадии следствия, поэтому до приговора дело просто не доходит. В итоге статистика выглядит так, будто суд всегда выносит обвинение, хотя на деле в процессах участвуют уже "удобные" обвиняемые.

Кроме того, данные об оправдательных приговорах различаются в зависимости от формы отчетности. Например, за 2024 год Верховный суд сообщил о 1,8 тысячи оправданных, что дало 0,26% от всех дел. Но если учитывать только решения, вступившие в законную силу, реальное число сократилось почти вдвое – до 990 человек.

Так называемая форма № 1 отражает лишь решения первой инстанции, тогда как формы под № 10 дают более точную картину, фиксируя итоговые судебные исходы. Именно эти цифры, по мнению экспертов, позволяют увидеть реальное положение дел в российском правосудии – где оправдательный приговор остается скорее исключением, чем проявлением справедливости.

