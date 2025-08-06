НОВОСТИПроисшествия

Подростков в Алтайском крае завербовали для возможного совершения терактов

Несовершеннолетние фотографировали базовые станции сотовой связи

06 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы предотвратили возможную попытку вербовки подростков для совершения диверсий на стратегических объектах Алтайского края, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на администрацию Михайловского района. 

Как стало известно, сотрудники полиции задержали двух детей, которые по заданию неизвестных лиц фотографировали базовые станции сотовой связи в регионе.

По информации администрации Михайловского района, злоумышленники, вероятно, планировали использовать несовершеннолетних для совершения террористических актов на этих объектах. Подозрения усиливает тот факт, что подростки не только делали снимки, но и фиксировали точные координаты станций.

«Двое жителей райцентра Волчиха разместили в соцсети "Одноклассники" объявление о поиске подработки. После этого с ними связались неизвестные, предложившие платить по 300-400 рублей за фотосъемку телекоммуникационных объектов», – установили следователи.

Правоохранители полагают, что фотографии могли использоваться для подготовки терактов, а также для шантажа и психологического давления на подростков. В настоящее время органы проверяют все возможные связи задержанных с экстремистскими группировками.

Ранее в России осудили членов неонацистской группы, готовивших теракт на День Победы.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край дети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:11:23 06-08-2025

Что их фоткать то вышки отключены ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:32:55 06-08-2025

мало того, все это есть в открытом доступе)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:23 06-08-2025

Ремня бы хорошего всыпать этим несовершеннолетним. Да нельзя - дети.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:45 06-08-2025

в инстаграмме вовсю публикуют фотки и подробную информацию о станции слежения и о телескопе у савушек, чуть-ли ни с координатами станции - и ничо онрм. ФСБ очень плохо работае, я считаю. не тем занято

  -3 Нравится
Ответить
