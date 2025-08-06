Подростков в Алтайском крае завербовали для возможного совершения терактов

Несовершеннолетние фотографировали базовые станции сотовой связи

06 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правоохранительные органы предотвратили возможную попытку вербовки подростков для совершения диверсий на стратегических объектах Алтайского края, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на администрацию Михайловского района.

Как стало известно, сотрудники полиции задержали двух детей, которые по заданию неизвестных лиц фотографировали базовые станции сотовой связи в регионе.

По информации администрации Михайловского района, злоумышленники, вероятно, планировали использовать несовершеннолетних для совершения террористических актов на этих объектах. Подозрения усиливает тот факт, что подростки не только делали снимки, но и фиксировали точные координаты станций.

«Двое жителей райцентра Волчиха разместили в соцсети "Одноклассники" объявление о поиске подработки. После этого с ними связались неизвестные, предложившие платить по 300-400 рублей за фотосъемку телекоммуникационных объектов», – установили следователи.

Правоохранители полагают, что фотографии могли использоваться для подготовки терактов, а также для шантажа и психологического давления на подростков. В настоящее время органы проверяют все возможные связи задержанных с экстремистскими группировками.

