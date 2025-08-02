НОВОСТИОбщество

Представлена финальная обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов"

Произведение расскажет о приключениях молодого Геральта

02 августа 2025, 09:10, ИА Амител

Обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов" (2025) / Источник: Издательство АСТ / t.me/izdatelstvoast

Издательство "АСТ" представило финальную обложку предстоящей книги "Ведьмак: Перекресток воронов", которую одобрил Анджей Сапковский.

«Визуальное воплощение российского издания утверждал лично Анджей Сапковский — выбор финального варианта обложки стал его авторским решением», — сообщило издательство.

Приквел о приключениях молодого Геральта планировался к релизу на русском языке еще в апреле, но "по настоятельной просьбе автора" дату перенесли.

Автором новой обложки стал Сергей Неживясов. Арт предыдущего художника решили не использовать из-за критики фанатов, которые заподозрили "АСТ" в использовании ИИ. 

Над переводом "Перекрестка воронов" работал Вадим Кумок, который отвечал за русскоязычную версию "Сезона гроз" — предыдущего романа о ведьмаке.

Релиз новой книги запланирован на 30 сентября. Предзаказ скоро откроют.

культура Игры

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:40:13 02-08-2025

Бывший сотрудник КГБ возглавляет величайшую из всех стран. Бывший сотрудник польской разведки пишет про ежей в образаж рыцарей и про Алису в стране чудес под жёсткой наркотой...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:17 02-08-2025

Опять сатанизм какой-то. Согласуется ли это с нашими духовными ценностями? Очередная диверсия недружественный страны.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:49 02-08-2025

Гость (09:40:17 02-08-2025) Опять сатанизм какой-то. Согласуется ли это с нашими духовны...
Да да да! Срочно запретить! Изъять, сжечь! Читать только скрепного Чебурашку. Да и то, он с крокодилом сожительствует и непонятно какого пола! В печку его!

  4 Нравится
Ответить
