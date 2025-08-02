Представлена финальная обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов"
Произведение расскажет о приключениях молодого Геральта
02 августа 2025, 09:10, ИА Амител
Издательство "АСТ" представило финальную обложку предстоящей книги "Ведьмак: Перекресток воронов", которую одобрил Анджей Сапковский.
«Визуальное воплощение российского издания утверждал лично Анджей Сапковский — выбор финального варианта обложки стал его авторским решением», — сообщило издательство.
Приквел о приключениях молодого Геральта планировался к релизу на русском языке еще в апреле, но "по настоятельной просьбе автора" дату перенесли.
Автором новой обложки стал Сергей Неживясов. Арт предыдущего художника решили не использовать из-за критики фанатов, которые заподозрили "АСТ" в использовании ИИ.
Над переводом "Перекрестка воронов" работал Вадим Кумок, который отвечал за русскоязычную версию "Сезона гроз" — предыдущего романа о ведьмаке.
Релиз новой книги запланирован на 30 сентября. Предзаказ скоро откроют.
09:40:13 02-08-2025
Бывший сотрудник КГБ возглавляет величайшую из всех стран. Бывший сотрудник польской разведки пишет про ежей в образаж рыцарей и про Алису в стране чудес под жёсткой наркотой...
09:40:17 02-08-2025
Опять сатанизм какой-то. Согласуется ли это с нашими духовными ценностями? Очередная диверсия недружественный страны.
12:12:49 02-08-2025
Гость (09:40:17 02-08-2025) Опять сатанизм какой-то. Согласуется ли это с нашими духовны...
Да да да! Срочно запретить! Изъять, сжечь! Читать только скрепного Чебурашку. Да и то, он с крокодилом сожительствует и непонятно какого пола! В печку его!