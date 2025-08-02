Представлена финальная обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов"

Произведение расскажет о приключениях молодого Геральта

02 августа 2025, 09:10, ИА Амител

Обложка книги "Ведьмак: Перекресток воронов" (2025) / Источник: Издательство АСТ / t.me/izdatelstvoast

Издательство "АСТ" представило финальную обложку предстоящей книги "Ведьмак: Перекресток воронов", которую одобрил Анджей Сапковский.

«Визуальное воплощение российского издания утверждал лично Анджей Сапковский — выбор финального варианта обложки стал его авторским решением», — сообщило издательство.

Приквел о приключениях молодого Геральта планировался к релизу на русском языке еще в апреле, но "по настоятельной просьбе автора" дату перенесли.

Автором новой обложки стал Сергей Неживясов. Арт предыдущего художника решили не использовать из-за критики фанатов, которые заподозрили "АСТ" в использовании ИИ.

Над переводом "Перекрестка воронов" работал Вадим Кумок, который отвечал за русскоязычную версию "Сезона гроз" — предыдущего романа о ведьмаке.

Релиз новой книги запланирован на 30 сентября. Предзаказ скоро откроют.