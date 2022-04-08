Алтайские либерал-демократы проведут открытый поминальный обед по Владимиру Жириновскому

ЛДПР в Алтайском крае проведёт 9 апреля в Барнауле поминальный обед в память о Владимире Жириновском. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

В сообщении говорится, что мероприятие состоится в штабе городского отделения ЛДПР на проспекте Социалистическом, 69, с 12 до 15 часов дня. На ритуальном мероприятии ожидают членов партии, активистов и рядовых жителей Барнаула.

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Сообщается, что в ближайшее время подобные мероприятия могут быть организованы и в других городах и сёлах Алтайского края. В пресс-службе также информируют, что в апреле в память о Жириновском состоится автопробег. Члены партии собираются провести его в день рождения политика — 25 апреля.

Владимир Вольфович был бессменным лидером ЛДПР с 1990 года. В феврале стало известно о его болезни. Вскоре после этого последовали сообщения о смерти Жириновского, которые неоднократно опровергались. Тем не менее 6 апреля об этом объявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Ранее сообщалось, что от алтайского регионального отделения на церемонию прощания в Москву отправились действующие и бывшие члены партии — Сергей Булаев, Евгения Боровикова, а также Юлия Иванова.